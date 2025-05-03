Верховная Рада приняла закон о новых обязанностях работников, чьи рабочие места находятся на временно оккупированных территориях

Работников, чьи рабочие места расположены на временно оккупированных территориях, обяжут предоставить работодателю данные о текущем месте проживания – принят закон.

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Работники, которые в период действия военного положения отсутствовали на работе в течение 90 календарных дней подряд или чьи рабочие места находятся на временно оккупированных территориях, в течение 60 дней обязаны будут предоставить работодателю актуальную информацию о средствах связи с ними, адресе местонахождения или проживания, адресе электронной почты и номерах телефонов. Это предусмотрено изменениями в Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которые Верховная Рада 1 мая приняла в целом (законопроект 12255-1 авторства главы комитета Галины Третьяковой).

В частности, будет установлено, что в период действия военного положения работник, рабочее место которого расположено на территориях активных боевых действий и который отсутствует на работе, не подлежит увольнению на основании пункта 4 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде. Время отсутствия такого работника на работе не подлежит оплате и не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный пунктом 4 части 1 статьи 9 Закона «Об отпусках».

Каждая из сторон трудового договора обязана постоянно (в том числе во время приостановления действия трудового договора) обеспечивать возможность коммуникации с ней и незамедлительно (в срок не более 10 календарных дней) информировать другую сторону трудового договора об изменении своих контактных данных, в частности адреса местонахождения (места проживания), адреса электронной почты (при наличии), номеров телефона и т.д. Выполнение этого обязательства обеспечивается:

работодателем – путем внесения соответствующих изменений в сведения о нем, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

работодателем – физическим лицом, не являющимся предпринимателем, – путем направления информации на адрес местонахождения (места проживания), адрес электронной почты и/или по номеру телефона работника;

работником – путем направления информации на адрес местонахождения работодателя или адрес электронной почты работодателя, указанные в Едином государственном реестре. В случае отсутствия у работника возможности направить информацию почтой или техническими средствами электронных коммуникаций работодатель может быть уведомлен с использованием средств телефонной связи путем отправки текстового сообщения на официальный номер телефона работодателя.

В случае если одна из сторон трудового договора не выполняет требование, осуществление другой стороной трудового договора коммуникации по последним известным ей адресу местонахождения (места проживания), адресу электронной почты или номеру телефона считается надлежащим выполнением такой стороной требования об уведомлении другой стороны трудового договора.

В случае отсутствия почтовой связи или технических средств электронных коммуникаций по последним известным контактным данным установленное законодательством требование об уведомлении такой стороны о возникновении или прекращении трудовых прав и обязанностей или о прекращении либо расторжении трудового договора не применяется.

Будет определено, что приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с вооруженной агрессией против Украины, что исключает возможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором.

Во время и за период приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты (кроме сумм, которые причитались такому работнику на день приостановления действия трудового договора) и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и трудовым договором (в том числе предоставлять, оплачивать и компенсировать любые отпуска, дни отдыха, помощь по временной нетрудоспособности, подавать соответствующие заявления-расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании).

Приостановление действия трудового договора может осуществляться по инициативе одной из сторон совокупно на срок не более 90 календарных дней во время действия военного положения (с учетом сроков его продления).

По согласию сторон срок приостановления действия трудового договора может быть продлен на срок более 90 календарных дней, но не более чем до дня прекращения или отмены военного положения.

В случае принятия решения об отмене приостановления действия трудового договора до прекращения или отмены военного положения или до окончания установленного в приказе (распоряжении) срока работодатель должен за 14 календарных дней до восстановления действия трудового договора уведомить работника о необходимости приступить к работе.

Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений. Приостановление действия трудового договора не лишает его стороны права прекратить трудовой договор по основаниям, определенным законом. Приостановление действия трудового договора не может быть скрытым наказанием.

После окончания срока приостановления действия трудового договора действие трудового договора восстанавливается в полном объеме. В случае невозможности выполнения сторонами трудового договора, действие которого восстановлено, предусмотренных им обязанностей этот трудовой договор прекращается по основаниям, определенным законом.

В случае прекращения трудового договора работодатель обязан провести расчет с работником, а также выдать трудовую книжку (при условии хранения трудовой книжки у работодателя) не позднее следующего рабочего дня после предъявления уволенным работником письменного требования. В случае отсутствия доступа к трудовой книжке или ее утраты работодатель обязан выдать работнику дубликат трудовой книжки в порядке и сроки, установленные законодательством.

Приказ (распоряжение) работодателя, которым определен срок приостановления действия трудового договора, превышающий предусмотренный законом срок, утрачивает силу на следующий день после окончания срока, определенного законом, кроме случая его продления по договоренности сторон.

Кроме того, законопроект устанавливает, что:

работодатели обязаны в течение 60 календарных дней с даты вступления в силу этого Закона в случае размещения неактуальной информации в Едином государственном реестре обновить сведения о своем местонахождении и информацию о средствах коммуникации для осуществления связи с ними;

работодатели – физические лица, не являющиеся предпринимателями, обязаны в течение 60 календарных дней в случае изменения информации об их адресе местонахождения (места проживания) и/или информации для осуществления связи с ними направить такую информацию на адрес местонахождения (места проживания), адрес электронной почты и/или по номеру телефона работника;

работники, которые в период действия военного положения отсутствовали на работе в течение 90 календарных дней подряд и/или чьи рабочие места расположены на временно оккупированных территориях в соответствии с их перечнем, обязаны в течение 60 календарных дней направить работодателю актуальную информацию о средствах коммуникации с ними, адресе местонахождения (места проживания), адресе электронной почты и номерах телефонов.

Автор: Наталя Мамченко

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