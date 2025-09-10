ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Фото: Минюст

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директор Центрального государственного учреждения Украины по вопросам пробации Олег Янчук разоблачен на схеме незаконного обогащения через начальников филиалов в областях. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

«Работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции и Управлением внутренней и собственной безопасности ГУИС разоблачили масштабную коррупционную схему в одном из ключевых учреждений системы пробации.

Организатором преступной деятельности стал директор Центрального государственного учреждения Украины по вопросам пробации. Столичный чиновник выстроил вертикаль незаконного обогащения через начальников филиалов в областях», — указывает ГБР.

Задокументирована схема сбора денег во Львовской области. Так руководитель филиала (по данным сайта «Центра пробации» руководителем филиала является Богдан Гедз) систематически собирал «дань» с подчиненных и отправлял деньги в столицу, маскируя их в коробках из-под кофе. «Кофе из Львова» пересылался почтовыми отправлениями.

Для разветвления преступной схемы по всей Львовской области было привлечено еще пятерых руководителей районных отделов пробации. Они под давлением заставляли работников отдавать часть премий под угрозой снижения выплат в несколько раз или других санкций.

Только во Львовской области задокументировано получение более 75 тысяч гривен неправомерной выгоды за несколько месяцев. Сейчас следствие проверяет существование подобных коррупционных схем в других регионах Украины.

Сейчас директору Центрального учреждения Олегу Янчуку и руководителю Львовского филиала сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК — получение неправомерной выгоды должностным лицом, которое занимает ответственное положение, повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством. Действия руководителей районных отделов квалифицированы как пособничество в преступлении (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК).

В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков по месту жительства и работы фигурантов. У директора госучреждения изъяты средства, которые уже идентифицированы как взятка, пересланная по почте.

В свою очередь, Минюст сообщил, что речь шла о до 70 тысяч гривен взяток ежемесячно.

«Ежемесячно должностные лица Центра пробации требовали от подчиненных часть начисленных премий. В случае отказа — премии не выплачивались.

Суммы «откатов» составляли от 1 000 до 6 000 гривен с одного работника. В целом ежемесячные незаконные доходы достигали до 70 000 гривен.

По данным следствия, руководители структурных подразделений начисляли премии подчиненным только при условии передачи части средств «наверх». Собранные доказательства подтвердили многочисленные факты вымогательства неправомерной выгоды», — отметили в Минюсте.

Семерым должностным лицам, среди которых трое руководителей центрального аппарата и пятеро глав региональных отделов во Львовской области, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Во время обысков правоохранители изъяли средства, в том числе полученные как взятка, а также документацию и черновые записи. Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.