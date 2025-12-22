НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Планы Минфина регистрировать плательщиками НДС всех ФЛП, которые достигли дохода 1 000 000 гривен, буквально взорвали сеть. Соцсети заполнились обсуждениями, предприниматели возмущаются, а народные депутаты открещиваются от инициативы. Стоит напомнить, что это не первая попытка власти изменить упрощённую систему налогообложения. Так, в 2010 году попытки ликвидировать её и «загнать» упрощенцев на НДС привели к «налоговому майдану». Тогда власть была вынуждена отступить.

Всё началось с обнародования Минфином на прошлой неделе проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации плательщиков единого налога плательщиками налога на добавленную стоимость» для общественного обсуждения.

Целью законопроекта Министерство называет обеспечение увеличения поступлений в государственный бюджет за счёт привлечения плательщиков единого налога к уплате налога на добавленную стоимость. Там уверены, что это обеспечит равенство плательщиков налогов независимо от выбранной системы налогообложения.

Что содержит законопроект

Законопроект предусматривает установление с 01 января 2027 года обязанности регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в контролирующем органе для плательщиков единого налога — юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов), в случае достижения общей суммы от осуществления операций по поставке товаров / услуг, подлежащих налогообложению в соответствии с разделом V Налогового кодекса Украины, в том числе операций по поставке товаров / услуг с использованием локальной или глобальной компьютерной сети (в частности, но не исключительно путём установки специального приложения или дополнения на смартфонах, планшетах или других цифровых устройствах), которая за последние 12 календарных месяцев совокупно превышает 1 000 000 гривен (без учёта налога на добавленную стоимость).

Кроме того, в сумму дохода плательщиков единого налога первой – третьей групп, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость за отчётный период, будет включаться сумма кредиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности.

Сегодня это касается только третьей группы.

Также в действующей редакции Налогового кодекса процентная ставка единого налога для плательщиков третьей группы устанавливается в размере 5 процентов дохода — в случае включения налога на добавленную стоимость в состав единого налога.

Однако в предложенной версии 5 процентов дохода будут уплачиваться в случае, если плательщик единого налога не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Разница, как видим, существенная.

Кроме того, НКУ дополнят новой нормой, согласно которой ставка единого налога, определённая для третьей группы в размере 3 процентов, может быть выбрана:

г) плательщиком единого налога третьей группы, который выбрал ставку единого налога в размере 5 процентов, в случае обязательного изменения ставки единого налога путём подачи заявления о смене ставки единого налога не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором впервые достигнут объём налогооблагаемых операций, определённый в статье 181 этого Кодекса.

Такой плательщик считается плательщиком единого налога третьей группы по ставке 3 процента с первого числа месяца, в котором было подано заявление.

Что объясняет Минфин

Казалось бы, зачем Минфину это нужно? Ведь НДС — крайне сложный в администрировании налог, нареканий на который не меньше, чем на упрощённую систему налогообложения.

Минфин объясняет, что плательщики НДС находятся в невыгодных конкурентных условиях по сравнению с неплательщиками НДС, которые работают на упрощённой системе налогообложения, поскольку цена товаров, импортируемых или производимых в Украине, формируется рынком.

При этом, как правило, такие товары реализуются плательщиками и неплательщиками НДС по одной цене. Однако в одном случае НДС уплачивается плательщиками НДС в бюджет, а в другом — остаётся в кармане неплательщиков НДС, находящихся на упрощённой системе налогообложения.

Министерство жалуется, что отсутствие обязанности уплачивать НДС в бюджет стимулирует неплательщиков НДС использовать товары без НДС, которые преимущественно являются контрабандными или контрафактными.

Неплательщикам НДС невыгодно работать с НДС, поскольку при покупке товаров с НДС они не имеют права на налоговый кредит, а сумму НДС включают в себестоимость товаров. Напротив, им выгодно покупать товар у фиктивных фирм или нелегально ввезённый.

В то же время плательщикам НДС выгодно работать легально, поскольку при осуществлении ввоза товара они имеют право на налоговый кредит, который при дальнейшей реализации такого товара уменьшает налоговые обязательства к уплате в бюджет этих плательщиков.

Таким образом, в Министерстве уверяют, что введение НДС для плательщиков единого налога имеет целью создание экономически невыгодных условий для реализации нелегально ввезённых или произведённых товаров, а разработка законопроекта обусловлена необходимостью:

создания равных конкурентных условий для ведения бизнеса;

увеличения поступлений в государственный бюджет;

создания условий для снижения эффективности и привлекательности схем реализации контрабандных и контрафактных товаров.

Чем рискуют предприниматели

Эксперты высказывают сомнения в эффективности таких мер.

Во-первых, тезис Минфина об отсутствии влияния на потребителей не выдерживает критики. НДС всегда включается в цену.

Во-вторых, источниками контрабанды являются фиктивный импорт и коррупционные схемы на таможне. ФЛП-единщик — не причина контрабанды, а лишь её конечный продавец. Таким образом, введение НДС для плательщиков единого налога под лозунгом «равных условий» разрушает логику упрощённой системы, при этом не решает проблему контрабанды.

Сами ФЛП попадают в зону постоянного риска даже без умысла на нарушение закона.

После регистрации плательщиком НДС ФЛП получает:

ежемесячные НДС-декларации;

регистрацию налоговых накладных;

попадание в рискованных контрагентов;

постоянный риск их блокировки;

необходимость бухгалтера;

штрафы: за просроченную накладную, за техническую ошибку, за «неправильный» код.

При этом малому бизнесу не предлагают ничего взамен — ни компенсации в виде снижения ставок, ни упрощения отчётности.

Существует и ещё одно неочевидное последствие такой реформы.

Статья 9 Налогового кодекса включает НДС в перечень общегосударственных налогов и сборов.

В то же время единый налог относится к местным налогам (статья 10 этого же Кодекса).

Фиксированные ставки единого налога устанавливаются сельскими, поселковыми и городскими советами для физических лиц — предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, в зависимости от вида деятельности, из расчёта на календарный месяц.

То есть от очередной налоговой реформы пострадают и бюджеты местных громад.

При этом, похоже, власть интересует несколько иное — а именно расширение налогооблагаемой базы и контроль оборота наличных средств.

Автор: Тарас Лученко

