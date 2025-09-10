Практика судів
ДБР викрило директора «Центру пробації» Олега Янчука на схемі незаконного збагачення

12:24, 10 вересня 2025
Суми «відкатів» становили від 1000 до 6000 грн з одного працівника – Мін’юст.
Фото: Мін'юст
Директора Центральної державної установи України з питань пробації Олега Янчука викрито на схемі незаконного збагачення через начальників філій в областях. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції та Управлінням внутрішньої та власної безпеки ДКВС викрили масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації.

Організатором злочинної діяльності став директор Центральної державної установи України з питань пробації. Столичний посадовець вибудував вертикаль незаконного збагачення через начальників філій в областях», вказує ДБР.

Задокументована схема збирання грошей у Львівській області. Так керівник філії (за даними сайту «Центру пробації» керівником філії є Богдан Гедз) систематично збирав «данину» з підлеглих та відправляв гроші у столицю, маскуючи їх у коробках з-під кави. «Кава зі Львова» пересилалися поштовими відправленнями.

Для розгалуження злочинної схеми по всій Львівській області було залучено ще п’ятьох керівників районних відділів пробації. Вони під тиском змушували працівників віддавати частину премій під загрозою зниження виплат у кілька разів або інших санкцій.

Лише у Львівській області задокументовано отримання понад 75 тисяч гривень неправомірної вигоди за декілька місяців. Наразі слідство перевіряє існування подібних корупційних схем в інших регіонах України.

Наразі директору Центральної установи Олегу Янчуку та керівнику Львівської філії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням. Дії керівників районних відділів кваліфіковано як пособництво у злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК).

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. У директора держустанови вилучені кошти, які вже ідентифіковано як хабар, пересланий поштою.

В свою чергу, Мін’юст повідомив, що йшлося про до 70 тисяч гривень хабарів щомісяця.

«Щомісячно посадовці Центру пробації вимагали від підлеглих частину нарахованих премій. У разі відмови – премії не виплачувалися.

Суми «відкатів» становили від 1 000 до 6 000 гривень з одного працівника. Загалом щомісячні незаконні прибутки сягали до 70 000 гривень.

За даними слідства, керівники структурних підрозділів нараховували премії підлеглим лише за умови передачі частини коштів «наверх». Зібрані докази підтвердили численні факти вимагання неправомірної вигоди», зазначили у Мін’юсті.

Сімом посадовцям, серед яких троє керівників центрального апарату та п’ятеро очільників регіональних відділів у Львівській області, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди).

Під час обшуків правоохоронці вилучили кошти, у тому числі отримані як хабар, а також документацію та чорнові записи. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

