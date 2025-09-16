Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмане

Парламент начал рассмотрение поправок к законопроекту о Военном омбудсмане.

Парламент 16 сентября начал рассмотрение поправок к законопроекту 13266 о Военном омбудсмане, который внес Президент Владимир Зеленский. Напомним, что сейчас Уполномоченной Президента по вопросам защиты прав военнослужащих является Ольга Решетилова.

Голосование этого законопроекта в целом планируется 17 сентября.

Законопроект определяет правовой статус, полномочия и организационные основы деятельности Военного омбудсмана. Однако – определяет в очень общих чертах.

В то же время другой законопроект Президента 13267 об установлении ответственности за невыполнение требований Военного омбудсмана – не прошел пока даже первое чтение. Таким образом, пока непонятен механизм ответственности для лиц, которые не будут выполнять требования Уполномоченной.

Законопроектом 13266 предлагается установить, что Военный омбудсман является должностным лицом, через которое Президент осуществляет демократический гражданский контроль за сектором безопасности и обороны по вопросам обеспечения соблюдения органами военного управления (органами управления), командирами (начальниками) прав:

военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей военной службы, резервистов и военнообязанных во время прохождения ими сборов;

членов добровольческих формирований территориальных общин в связи с их участием в подготовке и выполнении задач территориальной обороны или непосредственным участием в боевых действиях, лиц, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины;

а также личного состава правоохранительных органов, привлеченных к непосредственному участию в боевых действиях.

Именно на эти категории будет распространяться новый закон.

Военный омбудсман назначается на должность Президентом на 5 лет.

На должность Военного омбудсмана может быть назначен гражданин Украины, который на день назначения достиг 30 лет, имеет высшее образование по степени не ниже специалиста (магистра), владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, и в течение последних 5 лет перед назначением проживает в Украине.

Также Президентом создается Офис Военного омбудсмана как вспомогательный орган. Аппарат Офиса Военного омбудсмана состоит из руководителя аппарата, государственных служащих, а также других лиц, которые работают по трудовому договору (контракту). Военный омбудсман может иметь первого заместителя и двух заместителей.

Военный омбудсман сможет рассматривать жалобы и проводить проверки относительно вероятного нарушения прав лиц, на которых распространяется действие этого закона.

Срок рассмотрения жалобы не может превышать 10 рабочих дней со дня ее получения, кроме случаев, когда содержание жалобы дает основания подозревать потенциальный вред для жизни и здоровья лица, прав которого касается жалоба. В таком случае срок реагирования не может превышать 3 дней.

Не подлежат рассмотрению жалобы в случае, если жалоба касается предоставления правовой позиции или толкования норм законодательства, требования жалобы являются предметом любого судебного производства и т. п.

В случае, если во время рассмотрения жалобы выявлены признаки уголовного правонарушения, об этом безотлагательно сообщаются соответствующие правоохранительные органы, а в случае выявления фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – также НАПК.

Анонимные жалобы не рассматриваются, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены.

Основаниями для назначения проверок являются данные, свидетельствующие о нарушении прав лиц, на которых распространяется действие этого закона, полученные из любых источников, в том числе сведения, содержащиеся в поданных ими обращениях, направленных Военному омбудсману депутатском обращении народного депутата Украины или депутатском запросе народного депутата Украины, группы народных депутатов или комитета ВР, обнародованные в медиа, сообщенные Военному омбудсману лицами на условиях конфиденциальности и т. п.

Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней. При наличии обоснованных оснований срок проведения проверки может быть продлен на такой же срок, но не более одного раза, о чем жалобщик уведомляется не позднее чем в течение 3 рабочих дней. Решение о продлении срока проведения проверки принимает Военный омбудсман или один из его заместителей.

Заключение по результатам проверки утверждается Военным омбудсманом или одним из его заместителей и направляется не позднее чем в течение 3-х рабочих дней со дня принятия заключения командиру (начальнику), наделенному дисциплинарной властью относительно военного должностного лица, или должностному лицу органа государственной власти относительно должностного лица, действия (бездействие) и/или решение которого привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, вместе с требованием о принятии безотлагательных мер по:

прекращению выявленного нарушения прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

устранению причин и условий, которые привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

возобновлению нарушенных прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

рассмотрению вопроса о привлечении командира (начальника), военного должностного лица, должностного лица органа государственной власти, действия (бездействие) и/или решение которого привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, к дисциплинарной ответственности.

Соответствующий командир (начальник), орган военного управления (орган управления), должностное лицо органа государственной власти, которым направлено заключение, обязаны рассмотреть заключение в течение 10 рабочих дней со дня его получения и письменно уведомить Военного омбудсмана о принятых мерах. В случае если заключение содержит перечень рекомендованных мер для возобновления нарушенных прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, о состоянии их выполнения соответствующий командир (начальник), орган военного управления (орган управления), должностное лицо органа государственной власти информирует Военного омбудсмана.

В исключительных случаях по обоснованному ходатайству соответствующего командира (начальника), органа военного управления (органа управления), должностного лица органа государственной власти, которым направлено заключение, срок рассмотрения заключения может быть продлен Военным омбудсманом до 30 рабочих дней, но не более одного раза.

Автор: Наталя Мамченко

