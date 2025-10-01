Принцип правовой определенности не может подменять обязанность суда проверять наличие нарушений при выдаче разрешения на строительство – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правовой определенности и законности разрешения на строительство.

Верховный Суд рассмотрел административное дело по иску Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) к Управлению по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Ивано-Франковского городского совета (Управление ГАСК) о признании противоправными действий и отмене решения о выдаче разрешения на строительство жилого комплекса.

ГИАГ по результатам внеплановой проверки установила, что Управление ГАСК выдало разрешение на строительство, несмотря на многочисленные нарушения в проектной документации, в частности:

отсутствие положительного экспертного отчета на момент выдачи разрешения;

превышение проектной документацией предельно допустимой высоты здания;

несоответствие проекта целевому назначению земельного участка (не предусмотрено объектов торгово-развлекательной инфраструктуры);

выдача разрешения при участии генерального подрядчика, лицензия которого утратила силу;

другие нарушения государственных строительных норм (ГСН), в частности, относительно обустройства площадок и пожарной безопасности.

Ивано-Франковский окружной административный суд решением от 26 июня 2024 года, оставленным без изменений постановлением Восьмого апелляционного административного суда от 19 декабря 2024 года, отказал в удовлетворении иска ГИАГ. Суды предыдущих инстанций исходили из того, что высота объекта строительства не превышает допустимых параметров, а доводы ГИАГ не подтверждены доказательствами. Кроме того, отмена разрешительной документации на завершающей стадии строительства является непропорциональной мерой, нарушающей принцип правовой определенности и не соответствующей принципам надлежащего управления.

Верховный Суд постановлением от 13 мая 2025 года частично удовлетворил кассационную жалобу ГИАГ, отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что закон четко разграничивает функции государственного архитектурно-строительного контроля (осуществляется органами ГАСК в отношении заказчиков и подрядчиков) и государственного архитектурно-строительного надзора (осуществляется ГИАГ в отношении органов ГАСК). ГИАГ не проверяет застройщика напрямую, а надзирает за законностью решений местных органов контроля. В этом деле ГИАГ проверяла правомерность действий Управления ГАСК при выдаче разрешения, а не непосредственно деятельность застройщика.

Верховный Суд установил, что суд апелляционной инстанции не исследовал должным образом ключевые доводы и доказательства ГИАГ, в частности:

не проверил обстоятельства относительно даты подписания экспертного отчета и его наличия на момент выдачи разрешения;

не установил фактическую высотность объекта по проектной документации, которая была подана для получения разрешения;

не исследовал доказательств относительно статуса лицензии генерального подрядчика;

не дал оценки процедуре проведения проверки ГИАГ в условиях военного положения.

Ссылаясь на принцип правовой определенности и значительную степень готовности объекта строительства, суды предыдущих инстанций не дали надлежащей оценки законности действий Управления ГАСК при выдаче разрешения.

Основные правовые выводы Верховного Суда

Ссылки на принцип правовой определенности и значительную степень готовности объекта строительства не могут быть основанием для отказа в иске о признании противоправными действий и отмене решения о выдаче разрешения на строительство, если судом не были исследованы и опровергнуты доводы о грубых нарушениях законодательства, допущенных при выдаче разрешительного документа.

Суды должны четко разграничивать функции государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Государственный архитектурно-строительный надзор заключается в оценке законности действий или решений этих органов (органов ГАСК), в частности, относительно выдачи, регистрации или аннулирования разрешительных документов, соблюдения ими требований градостроительного законодательства, строительных норм и правил. ГИАГ проверяет, правильно ли Управление ГАСК выполнило свои контрольные функции, в частности, выявили ли они нарушения строительных норм и правил заказчиком/подрядчиком и приняли ли законные решения относительно таких нарушений.

ГИАГ может приостановить действие разрешения на строительство, если орган ГАСК выдал разрешение на выполнение строительных работ, несмотря на нарушения заказчиком или подрядчиком строительных норм или других требований законодательства (в частности, несоответствие проектной документации, нарушение градостроительных условий и ограничений). Однако это должно основываться на анализе действий и решений органа ГАСК, а не на прямой проверке деятельности заказчика или подрядчика.

Контроль суда за действиями ГИАГ ограничивается проверкой законности процедуры проверки, соблюдения процедуры приостановления и сроков подачи иска; орган государственного архитектурно-строительного надзора (ГИАГ) не имеет полномочий непосредственно проверять соблюдение заказчиком или подрядчиком строительных норм, поскольку это функция контроля, которую выполняют органы ГАСК.

Рассматривая иск об отмене разрешения на выполнение строительных работ, суд проверяет законность действий ГИАГ в пределах ее надзорных функций, предусмотренных статьей 41-1 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», в частности, анализирует основания для проведения ГИАГ проверки решения объекта надзора; выявленные ГИАГ в решении органа ГАСК нарушения требований градостроительного законодательства, строительных норм и правил; основания для приостановления решения, принятого объектом надзора; доказательства, опровергающие презумпцию правомерности решения объекта надзора; соблюдение органом государственного архитектурно-строительного надзора двухмесячного срока подачи иска об отмене решения, принятого объектом надзора.

Постановление Верховного Суда от 13 мая 2025 года по делу №300/1129/24 (административное производство № К/990/2954/25).

Автор: Наталя Мамченко

