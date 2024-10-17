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В Верховном Суде обсудили процессы имплементации положений Римского статута МУС, фото

14:05, 17 октября 2024
Во время круглого стола обсудили понятие «командная ответственность», целесообразность принятия отдельного закона о военных преступлениях и применение ст. 442-1 УК Украины в контексте деяний, совершенных ранее.
В Верховном Суде обсудили процессы имплементации положений Римского статута МУС, фото
Фото: supreme.court.gov.ua
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По инициативе Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда состоялся круглый стол, во время которого судьи ВС, представители правоохранительных органов, ученые обсуждали процессы имплементации положений Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

У фокусі уваги присутніх було три ключових питання:

застосування ст. 442-1 КК України в контексті діянь, вчинених раніше;

поняття «командна відповідальність»;

доцільність прийняття окремого закону щодо воєнних злочинів.

Важливим кроком, необхідним для формування дієвого національного механізму переслідування за міжнародні злочини, стало прийняття внесеного Президентом України Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього». 

КК України доповнено новими статтями, зокрема, ст. 33-1, яка стосується поняття командної відповідальності, ст. 442-1, що передбачає відповідальність за злочини проти людяності.

У результаті обговорення учасники заходу позитивно оцінили доповнення кримінального закону статтею про командну відповідальність, проте наголосили, що має місце удосконалення законодавчого регулювання. Адже можливість притягнення командирів до відповідальності за воєнні злочини, вчинені їхніми підлеглими, була передбачена КК України й раніше. Наявних інструментів у кримінальному законі було достатньо для притягнення до відповідальності всіх, хто вчинив відповідні злочини, а поява окремої статті в Кодексі є конкретизацією самого поняття командної відповідальності.

Стосовно злочинів проти людяності учасники зосередилися на питанні про можливість кримінально-правової оцінки за цією статтею вчинених раніше діянь. Зокрема, в цьому контексті було наголошено на існуванні рішень щодо подібних правових ситуацій у практиці Європейського суду з прав людини. Йдеться про рішення ЄСПЛ у справі «Кононов проти Латвії».

Присутні підтримали законодавчий крок у частині імплементації Римського статуту МКС без прийняття окремого закону. Саме шлях, започаткований законодавцем, який полягає у вдосконаленні чинного кримінального закону, а не прийнятті іншого спеціального кримінального закону, що стосувався б лише відповідальності за воєнні злочини, є правильним кроком у частині вдосконалення існуючих положень КК України.

Ранее судья КСУ Галина Юровская провела лекцию, посвященную Международному уголовному суду и ратификации Римского статута МУС.

Добвим, в связи с ратификацией Римского статута в УК появится новая статья об ответственности военных командиров.

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верховный суд ВС Международный уголовный суд

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