Укрзализныця планирует создать фудкорты, кафе и книжные магазины на вокзалах

УЗ возобновляет первые онлайн-аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах.

Иллюстративное изображение: Серж Хуцану / Village

Укрзализныця сообщила, что после более чем годового перерыва возобновляет первые онлайн-аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах страны, чтобы на них появились фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, цветочные магазины и многое другое.

Аукционы станут возможны благодаря внесению изменений в Порядок распоряжения имуществом акционерного общества «Украинская железная дорога». Правительство приняло решение, направленное на разблокирование аренды площадей вокзалов.

Первые аукционы будут объявлены в системе Prozorro.Продажі уже в ближайшие недели. Среди предложений – площади на Центральном вокзале Киева для размещения книжного магазина (102 кв. м) и банковского мини-отделения (35 кв. м). Также среди ближайших планируемых для аренды – площади для размещения оборудования операторов мобильной связи.

Всех потенциальных участников торгов приглашают лично ознакомиться с площадями, предложенными для аренды на главном вокзале Киева. В ходе встреч обещают рассказать все, что нужно знать для участия в тендере.

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