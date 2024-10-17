Укрзалізниця планує створити фудкорти, кав’ярні та книгарні на вокзалах

УЗ відновлює перші онлайн-аукціони з оренди площ на залізничних вокзалах.

Ілюстративне зображення: Серж Хуцану / Village

Укрзалізниця повідомила, що після більш ніж річної перерви відновлює перші онлайн-аукціони з оренди площ на залізничних вокзалах країни, щоб на них з'явилися фудкорти, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, квіткові крамниці та багато іншого.

Аукціони стануть можливими завдяки внесенню змін до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства «Українська залізниця». Уряду прийняв рішення, яке має на меті розблокувати оренду площ вокзалів.

Перші аукціони будуть оголошені в системі Prozorro.Продажі вже найближчими тижнями. Серед пропозицій – площі на Центральному вокзалі Києва для розміщення книгарні (102 кв. м) та банківського мінівідділення (35 кв. м). Також серед найближчих запланованих для оренди – площі для розміщення обладнання операторів мобільного зв’язку.

Всіх потенційних учасників торгів запрошують особисто ознайомитися з площами, які будуть запропоновані для оренди на головному вокзалі Києва. Під час зустрічей обіцяють розповісти все, що треба знати для участі в тендері.

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