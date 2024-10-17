В Винницкой области грузовик столкнулся с микроавтобусом – погибли все пассажиры и водитель

В ДТП погибли шесть человек из микроавтобуса, в том числе двое несовершеннолетних.

Источник фото: полиция Винницкой области

В Винницком районе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли все пассажиры и водитель микроавтобуса. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Авария случилась вечером 16 октября недалеко от села Писаревка на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино. Согласно предварительным данным, 36-летний водитель грузовика, житель Гайсинского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Погибли шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Водитель микроавтобуса, 48-летний винничанин, перевозил пятерых пассажиров: жителей Винницкого района в возрасте 16, 17, 19, 23 лет и 21-летнего жителя Жмеринского района. Все, кто находился в микроавтобусе, погибли на месте происшествия.

Водитель грузовика был госпитализирован с травмами, сейчас он задержан. У него отобрали образец крови для токсикологической экспертизы.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы установить окончательные обстоятельства и причины аварии.

Источник фото: полиция Винницкой области

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