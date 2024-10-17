На Вінниччині вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом – загинули всі пасажири та водій

У ДТП загинули шестеро людей з мікроавтобуса, зокрема двоє неповнолітніх.

Джерело фото: поліція Вінницької області

У Вінницькому районі сталася страшна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули всі пасажири та водій мікроавтобуса. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Аварія трапилася ввечері 16 жовтня неподалік села Писарівка на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине. Згідно з попередніми даними, 36-річний водій вантажівки, мешканець Гайсинського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом. Загинули шість осіб, серед яких двоє неповнолітніх.

Водій мікроавтобуса, 48-річний вінничанин, перевозив п’ятьох пасажирів: жителів Вінницького району віком 16, 17, 19, 23 років та 21-річного жителя Жмеринського району. Всі, хто перебував у мікроавтобусі, загинули на місці події.

Водія вантажівки було шпиталізовано з травмами, наразі він затриманий. У нього відібрали зразок крові для токсикологічної експертизи.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Слідчі призначили низку експертиз, щоб встановити остаточні обставини та причини аварії.

Джерело фото: поліція Вінницької області

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