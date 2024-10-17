В Семейном кодексе предлагают ввести возможность установления совместной родительской опеки с поочередным проживанием ребенка с каждым родителем

Предлагается, чтобы по результатам разрешения спора по определению места жительства малолетнего ребенка орган опеки и попечительства или суд мог установить общую родительскую опеку с поочередным проживанием ребенка с каждым родителем по соответствующему графику.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 12123, предлагающий изменения в Семейный кодекс в части установления совместной опеки родителей над детьми. Автором выступает член Комитета ВР по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Законопроектом предлагается предусмотреть на законодательном уровне возможность установления совместной родительской опеки с поочередным проживанием ребенка с каждым родителем. Соответствующие изменения ввести путем дополнения статьи 161 Семейного кодекса Украины, в соответствии с которыми по результатам разрешения спора по определению места жительства малолетнего ребенка орган опеки и попечительства или суд может установить общую родительскую опеку с очередным проживанием ребенка с каждым родителем по соответствующему графику или определить место жительства ребенка с одним из родителей с обеспечением контакта (родительского времени, участия в воспитании) ребенка с другим родителем.

Владимир Ватрас отмечает, что модель совместной опеки разведенных родителей по отношению к ребенку постепенно внедрялась Верховным Судом.

Так, в постановлении от 16 февраля 2024 года по делу № 465/6496/19 Верховный Суд отметил, что при разрешении спора между разведенными родителями об определении места жительства ребенка суд исходя из международных норм и принципа равенства прав и обязанностей родителей учетом обстоятельств дела, имеет право рассмотреть вопрос об определении места проживания ребенка с одним из родителей с обеспечением контакта ребенка с другим родителем или применения совместной опеки с поочередным проживанием ребенка в помещении каждого из родителей по соответствующему графику.

Совместная опека была применена судами апелляционной инстанции: постановление Ивано-Франковского апелляционного суда от 20 марта 2024 года по делу № 347/1317/22, постановление Днепровского апелляционного суда от 13 февраля 2024 года, постановление Черновецкого апелляционного суда по делу № 201/2277/2 от 29 февраля 2024 г. по делу № 347/1317/22.

В постановлении Верховного Суда от 22 мая 2024 года по делу № 643/7509/21 суд кассационной инстанции пришел к выводу, что при отсутствии другой договоренности между родителями, в интересах ребенка будет проживание (нахождение под физической опекой каждого родителя) поочередно с отцом и матерью по соответствующему графику, относительно чего стороны предпринимали попытки договориться раньше. В постановлении от 22 мая 2024 г. по делу № 754/3063/22 Верховный Суд не согласился с позицией судов предыдущих инстанций, отклонивших заключение органа по делам детей о целесообразности применения поочередно проживания ребенка с каждым родителем.

Так, ч. 1 статьи 161 СК предлагается изложить в следующей редакции:

«Если мать и отец, проживающие отдельно, не пришли к согласию относительно места жительства малолетнего ребенка, спор между ними может быть решен органом опеки и попечительства или судом. По результатам разрешения спора по определению места жительства малолетнего ребенка орган опеки и попечительства или суд может установить общую родительскую опеку с поочередным проживанием ребенка с каждым родителем по соответствующему графику или определить место жительства ребенка с одним из родителей с обеспечением контакта (родительского времени, участия в воспитании) ребенка с другим родителем.

Время, которое ребенок проводит с каждым родителем, определяется исходя из обстоятельств дела, потребностей и интересов ребенка, в том числе для обеспечения его права на образование, индивидуальное развитие и отдых.

Совместная родительская опека считается отвечающей наилучшим интересам ребенка, если второй родитель не доказал наличия обстоятельств, которые могли бы противоречить установлению общей родительской опеки. Совместная родительская опека не может быть установлена, если происходит жестокое обращение или домашнее насилие над ребенком со стороны родителя.

При разрешении спора относительно места жительства малолетнего ребенка принимаются во внимание отношение родителей к выполнению своих родительских обязанностей, личная привязанность ребенка к каждому из них, способность каждого родителя заботиться о ребенке лично, желание родителей быть опекунами, возраст ребенка, состояние его здоровья и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

При оценке и определении интересов ребенка подлежат учету: мнение ребенка; индивидуальность ребенка; защиту и безопасность ребенка; право ребенка на образование; сохранение стабильности в окружении ребенка, другие обстоятельства, имеющие значение для обеспечения наилучших интересов ребенка».

Автор: Наталья Мамченко

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