ВККС актуализировала перечни вопросов анонимного тестирования по специализации ВАКС для квалификационного экзамена

Обнародовали перечни вопросов анонимного тестирования по специализации Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что были актуализированы перечни вопросов анонимного тестирования по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции и по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда для проведения квалификационного экзамена.

«В связи с обнаружением некорректного отображения вариантов ответов в тестовых заданиях с порядковыми номерами 103, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 137, 150, 536, содержащихся в обнародованных на официальном веб-сайте Комиссии специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции и по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, они были актуализированы», - заявили в ВККС.

С обновленными списками можно ознакомиться ниже:

- список вопросов анонимного тестирования по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей;

- список вопросов анонимного тестирования по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей.

Ранее был опубликован список тестовых заданий для конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.