ВККС актуалізувала переліки питань анонімного тестування зі спеціалізації ВАКС для кваліфікаційного іспиту

Оприлюднили переліки питань анонімного тестування зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що було актуалізовано переліки питань анонімного тестування зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції та зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для проведення кваліфікаційного іспиту.

«У зв’язку з виявленням некоректного відображення варіантів відповідей у тестових завданнях з порядковими номерами 103, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 137, 150, 536, що містяться в оприлюднених на офіційному вебсайті Комісії переліках питань анонімного тестування зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції та зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, їх було актуалізовано», - заявили у ВККС.

З оновленими переліками можна ознайомитися нижче:

- перелік питань анонімного тестування зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів;

- перелік питань анонімного тестування зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів.

Раніше було оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду.

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