В связи с ратификацией Римского статута в УК появится новая статья об ответственности военных командиров

Военный командир или другое лицо, которое фактически действует как военный командир, будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437–439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным лицом, на момент совершения преступления находившимся под его фактическим командованием и контролем.

Верховная Рада готовится принять законопроект 11484 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять его за основу.

Среди прочего этим законопроектом в Уголовный кодекс вводится новая статья 31-1 «Уголовная ответственность военных командиров, других лиц, фактически действующих как военные командиры, и других начальников».

В соответствии с ней военный командир или другое лицо, которое фактически действует как военный командир, подлежит уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437–439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным лицом, на момент совершения преступления находившимся под его фактическим командованием и контролем или в зависимости от обстоятельств под его фактической властью и контролем, вследствие неосуществления таким военным командиром или другим лицом, фактически действующим как военный командир, надлежащего контроля над таким подчиненным, если при этом он достоверно знал или проигнорировал информацию, которая явно указывала на то, что указанное подчиненное лицо совершало или намеревалось совершить такое преступление, но не предпринял действий, которые должен был и мог предпринять в пределах своих полномочий для предотвращения или прекращения совершения преступления или для уведомления о таком преступлении органа досудебного расследования (ч. 1 статьи 31-1 УК).

Начальник, правовой статус которого не предусмотрен частью первой настоящей статьи, подлежит уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437–439, 442, 442-1 УК, если такое преступление касалось деятельности, подпадавшей под его фактическую ответственность и контроль, и было совершено подчиненным лицом, которое на момент совершения преступления находилось под его фактической властью и контролем, вследствие неосуществления таким начальником надлежащего контроля над таким подчиненным, если при этом он достоверно знал или сознательно проигнорировал информацию, которая явно указывала на то, что подчиненное лицо совершало или намеревалась совершить такое преступление, но не принял меры, которые должен был и мог принять в пределах своих полномочий для предотвращения или прекращения совершения преступления или для уведомления о таком преступлении органа досудебного расследования (ч. 2).

Военный командир или другое лицо, которое фактически действует как военный командир, другой начальник в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, подлежит уголовной ответственности согласно соответствующей части настоящей статьи и статье (части статьи) Особой части настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за преступление, совершенное подчиненным лицом.

В примечании определяется, что под военным командиром в этой статье следует понимать лицо, которое на правовых основаниях уполномочено осуществлять командование и контроль над одним или более подчиненными лицами, участвующими в боевых действиях и принадлежащими к вооруженным силам государства.

Под другим лицом, фактически действующим как военный командир, в этой статье следует понимать лицо, под властью и контролем которого в связи с ведением боевых действий находятся один или более подчиненных лиц, участвующих в боевых действиях и не относящихся к вооруженным силам. государства.

Под начальником в этой статье следует понимать лицо, не указанное в пунктах 1 и 2 примечания к настоящей статье, занимающее должность или находящееся в положении, предоставляющем властные полномочия (власть) и контроль над одним или более подчиненными лицами.

Однако, как отмечает Главное научно-экспертное управление парламента, имплементация такого вида ответственности, предусмотренного ст. 28 Римского статута, должна базироваться на принципе индивидуального характера ответственности (ч. 2 ст. 61 Конституции Украины), основным содержанием которого является невозможность привлечения лиц к уголовной ответственности за деяния, которые они не совершали.

«Попутно обращаем внимание, что в новой ст. 31-1 УК отмечается об уголовной ответственности военных командиров, других лиц, фактически действующих как военные командиры, и других начальников за любое преступление, предусмотренное ст. ст. 437-439, 442, 442-1 настоящего Кодекса, совершенное подчиненным лицом, которое на момент совершения преступления находилось под его фактическим командованием и контролем или в зависимости от обстоятельств под его фактической властью и контролем.

В то же время обращение к предписаниям п. «а» ст. 28 Римского статута свидетельствует, что ответственность военного командира или лица, фактически действующего как военный командир, наступает за преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, совершенные силами, находящимися под его или ее фактическим командованием им или, в зависимости от обстоятельств, под его или ее фактической властью и контролем, в результате неосуществления им или ею надлежащего контроля над такими силами в соответствующих случаях.

Об ответственности в определенных случаях начальника, не являющегося военным командиром или лицом, фактически действующим как военный командир, за преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, совершены подчиненными, находящимися под его или ее фактической властью и контролем, в результате несовершения им или ею надлежащего контроля за такими подчиненными, говорится и в п. «b» ст. 28 Римского статута. Использование указанных терминов во множестве очевидно обусловлено тем, что военные преступления имеют место в случаях, когда они совершены в рамках плана или политики или в рамках широкомасштабного совершения таких преступлений.

Кроме того, в ч. 1 новой ст. 31-1 УК отмечается о том, что военный командир или другое лицо, которое фактически действует как военный командир, достоверно знал или проигнорировал информацию, которая явно указывала на то, что указанное подчиненное лицо совершало или намеревалось совершить соответствующее преступление, но не предприняло действий , которых он должен был и мог применить в пределах своих полномочий для предотвращения или прекращения совершения преступления или для уведомления о таком преступлении органа досудебного расследования. Однако в п. "i" ст. 28 Римского статута указывается на то, что военный командир либо знал, либо при существующих обстоятельствах на тот момент должен был знать, что эти силы совершали или намеревались совершить соответствующие преступления» - отметили эксперты ГНЭУ.

Также добавили, что в ст. 28 Римского статута акцентируется внимание на том, что ответственность командиров и других начальников при определенных условиях наступает за преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, совершенные соответствующими силами/подчиненными.

Такими преступлениями согласно ч. 1 ст. 5 Римского статута являются преступление геноцида (ст. 442 УК), преступления против человечности (новая ст. 442-1 УК), военные преступления (ст. 438 УК в редакции проекта), преступление агрессии (ст. 437 УК в редакции проекта). В ч. ч. 1 и 2 новой ст. 31-1 УК указывается в том числе на преступление, предусмотренное ст. 439 «Применение оружия массового уничтожения» УК, которое не в полной мере коррелируется с предписаниями ст. 28 Римского статута.

Напомним, что 21 августа Верховная Рада приняла как закон №3909-IX внесенный 15 сентября Президентом Украины законопроект 0285 о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Помимо законопроекта о ратификации Римского статута 0285, Президент 15 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11484 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Автор: Наталя Мамченко

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