В Верховной Раде планируют исправить ситуацию с понижением зарплаты у руководящих работников Пенсионного фонда

Для того, чтобы руководящие работники Пенсионного фонда не увольнялись, предлагают внести изменения в государственный бюджет на 2024 год.

Парламент рассмотрит законопроект 12031, которым предлагается несколько урегулировать ситуацию с оттоком кадров из Пенсионного фонда из-за снижения зарплат. Соответствующий проект 16 сентября зарегистрировал народный депутат Николай Стефанчук.

Дело в том, как указывает депутат в справке, что из-за классификации должностей государственной службы и установления должностных окладов с учетом семей и грейдов должностей, снизилась заработная плата в основном у работников, у которых нет стажа, и руководящих работников органов Пенсионного фонда. При этом отсутствует возможность установления стимулирующих выплат, что не обеспечивает им уровень оплаты труда, который был в 2023 году. С начала 2024 года из органов Пенсионного фонда уволилось 1834 человека.

Как указывает автор, после проведения с 1 января 2024 года классификации должностей государственной службы Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы отнесены к самому низкому типу органов государственной власти (ПФУ – к третьему типу государственного органа первой юрисдикции, а его территориальные органы – ко второй юрисдикции).

«Реализация Пенсионным фондом и его территориальными органами функций, как страховщика в соответствии с Основами законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, требует урегулирования вопросов оплаты труда их работников.

В целях предотвращения оттока высокопрофессиональных кадров от должностей государственной службы в государственных органах, сохранения их мотивации к качественной и результативной работе возникла необходимость во внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2024 год» - отмечает Николай Стефанчук в пояснительной записке.

Таким образом, законопроект предлагает отнести Пенсионный фонд ко второму типу государственного органа первой юрисдикции, а его территориальные органы – к третьему типу путем внесения соответствующих изменений в перечень государственных органов, указанных в Заключительных положениях закона о Государственном бюджете на 2024 год.

В Справке относительно уровня заработной платы у работников Пенсионного фонда отмечается, что проблема прежде всего касается работников, перешедших из Фонда социального страхования после передачи Пенсионному фонду соответствующих функций (период работы в фондах социального страхования (до 20 лет) не засчитывается в стаж государственной службы), а также должностей категории «Б» ключевых структурных подразделений, нагрузка на которые значительно возросла с учетом измененных в течение 2022-2023 годов функций Пенсионного фонда.

Уровень заработных плат работников центрального аппарата и территориальных органов Пенсионного фонда Украины после перехода на новую систему оплаты труда для руководящего состава территориальных органов ПФУ уменьшился до 25%.

Также возник дисбаланс в оплате труда на региональном уровне: работников органов Пенсионного фонда по сравнению с другими органами, в частности Государственной казначейской службой Украины и областными государственными администрациями.

Как указывает народный депутат, диспропорции в размерах заработных плат работников одного уровня юрисдикции органов государственной власти обуславливают отток кадров, что, в свою очередь, влияет на способность обеспечивать выполнение возложенных на органы Пенсионного фонда полномочий.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минфин предлагает для расчета должностных окладов прокурорам планируют повысить прожиточный минимум, а финансирование прокуратуры увеличить на 3,56 млрд грн. Это следует из проекта государственного бюджета на 2025 год, который зарегистрировало правительство (законопроект №12000).

Также в законе о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии и как это согласуется с законом о судоустройстве – пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

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