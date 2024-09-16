Владимир Зеленский поручил Генштабу улучшить работу центров боевой подготовки

На Ставке обсудили планы оккупантов, подготовку военных и защиту критической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого обсуждали ситуацию на фронте, планы российских оккупантов и состояние подготовки украинских военных. По результатам встречи глава государства поручил Генеральному штабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров боевой подготовки.

«Заслушал сводки по обстановке на фронте, а также подробные доклады обеих наших разведок - СВР и ГУР - о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах. Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях», - сообщил Зеленский.

На заседании также рассмотрели вопросы защиты критической инфраструктуры. Президент отметил необходимость завершить работы по инженерной защите объектов.

Ключевым вопросом встречи стал доклад главного инспектора Министерства обороны Игоря Воронченко относительно центров боевой подготовки. Зеленский поручил Генштабу разработать меры для улучшения их работы, подчеркнув важность качественной подготовки военных.

Кроме этого, обсуждали вопрос беспилотников и экспортных ограничений на компоненты для дронов. «Некоторые крупнейшие страны-экспортеры вводят ограничения, но мы знаем, как сделать так, чтобы эти ограничения не стали критическими для Украины», - подытожил Зеленский.

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