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Володимир Зеленський доручив Генштабу покращити роботу центрів бойової підготовки

19:29, 16 вересня 2024
На Ставці обговорили плани окупантів, підготовку військових та захист критичної інфраструктури.
Володимир Зеленський доручив Генштабу покращити роботу центрів бойової підготовки
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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорювали ситуацію на фронті, плани російських окупантів та стан підготовки українських військових. За результатами зустрічі глава держави доручив Генеральному штабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки.

«Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах», — повідомив Зеленський.

На засіданні також розглянули питання захисту критичної інфраструктури. Президент наголосив на необхідності завершити роботи з інженерного захисту об’єктів.

Ключовим питанням зустрічі стала доповідь головного інспектора Міністерства оборони Ігоря Воронченка щодо центрів бойової підготовки. Зеленський доручив Генштабу розробити заходи для покращення їхньої роботи, підкресливши важливість якісної підготовки військових.

Крім цього, обговорювали питання безпілотників та експортних обмежень на компоненти для дронів. «Деякі найбільші країни-експортери вводять обмеження, але ми знаємо, як зробити так, щоб ці обмеження не стали критичними для України», — підсумував Зеленський.

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