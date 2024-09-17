Фіктивний шлюб не допоміг при перетині кордону – пара не змогла відповісти на базові запитання

Прикордонники зупинили подружжя на шляху до Італії.

При спробі перетнути кордон 19-річна харків’янка та 23-річний житель Івано-Франківщини, які нібито їхали в гості до тещі в Італію, викликали підозри у прикордонників. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час перевірки виявилося, що подружжя не змогло відповісти на базові запитання. Зокрема, чоловік навіть не знав імені тещі. Прикордонники встановили, що шлюб було укладено без наміру створення сім'ї.

У результаті пара не змогла перетнути кордон, а інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали Нацполіції.

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