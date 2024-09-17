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В Україні можуть створити Нацкомісію з питань психічного здоров’я, а роботодавців зобов’язати запровадити служби охорони психічного здоров’я

10:15, 17 вересня 2024
Михайло Радуцький з колегами пропонує, аби діяльність Національної комісії з питань психічного здоров’я фінансувалася як з державного бюджету, так і за рахунок донорів.
В Україні можуть створити Нацкомісію з питань психічного здоров’я, а роботодавців зобов’язати запровадити служби охорони психічного здоров’я
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Широка група народних депутатів включно з головою профільного комітету Михайлом Радуцьким пропонують створити в Україні новий орган – Національну комісію з питань психічного здоров’я.

Це буде постійно діючий колегіальний орган, що має юридичний статус установи, яка знаходиться у сфері управління безпосередньо Кабінету Міністрів. Відповідний законопроект 12030 зареєстровано у Верховній Раді 13 вересня.

Як зазначають народні обранці, її основні повноваження полягають у координації та нагляді за виконанням державної політики у сфері охорони психічного здоров’я.

Комісія буде формуватися з представників міністерств та саморегулівних організацій та забезпечуватиме взаємодію між різними органами виконавчої влади, професійними асоціаціями та громадськими організаціями. З огляду на об’єктивну потребу в економії бюджетних ресурсів, пропонується, що члени та персонал Нацкомісії не будуть державними службовцями, а її фінансування буде забезпечуватися у тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

«Діяльність Національної комісії може фінансуватися з державного бюджету України, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі благодійної допомоги та міжнародної технічної допомоги» - зазначено у законопроекті. При цьому фінансове-економічне обґрунтування не містить розрахунків, скільки коштів з бюджету потрібно буде на створення нової бюджетної установи.

При цьому в Кодексі законів про працю пропонується встановити, що роботодавець створює службу охорони психічного здоров’я. Кожен роботодавець має розробити та затвердити політику або план захисту та зміцнення психічного здоров'я на робочому місці.

Відповідно у законі про охорону праці встановлюється, що роботодавець з кількістю найманих працівників 50 і більше осіб створює службу охорони психічного здоров’я. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони психічного здоровʼя можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби психічного здоровʼя можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Функції та повноваження охорони психічного здоров’я, її типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Автор: Наталя Мамченко 

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В Україні можуть створити Нацкомісію з питань психічного здоров’я, а роботодавців зобов’язати запровадити служби охорони психічного здоров’я

Михайло Радуцький з колегами пропонує, аби діяльність Національної комісії з питань психічного здоров’я фінансувалася як з державного бюджету, так і за рахунок донорів.

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