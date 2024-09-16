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Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль

21:11, 16 вересня 2024
Українські військові отримали новий бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP, який здатен захистити екіпаж від куль зі стрілецької зброї та уламків.
Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль
Джерело фото: mil.gov.ua
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Український парк бронетехніки поповнився новим зразком бронеавтомобілів, створеним за технологією MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Міністерство оборони України оголосило про кодифікацію та допуск до експлуатації бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP, виготовленого в Канаді.

Roshel Senator MRAP оснащений V-подібним днищем, яке розсіює енергію вибуху, а також спеціальними амортизуючими кріслами для захисту екіпажу. Цей бронеавтомобіль сконструйований на шасі американського важкого пікапу Ford F-550 і спочатку призначався для потреб поліції. Для українських військових модель була модернізована.

Оновлена версія Roshel Senator MRAP має посилену броню, здатну захищати від куль та уламків, а також витримує вибухи, еквівалентні 6 кг тротилу. Крім того, бронеавтомобіль оснащений механізмом повного приводу, потужним 6,7-літровим турбодизелем на 300 кінських сил, лебідкою та системою нічного освітлення.

З початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України вже кодифікувало та допустило до експлуатації більше 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

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