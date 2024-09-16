Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль

Украинские военные получили новый бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP, который способен защитить экипаж от пуль из стрелкового оружия и обломков.

Источник фото: mil.gov.ua

Украинский парк бронетехники пополнился новым образцом бронеавтомобилей, созданным по технологии MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Министерство обороны Украины объявило о кодификации и допуске к эксплуатации бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP, изготовленного в Канаде.

Roshel Senator MRAP оснащен V-образным днищем, которое рассеивает энергию взрыва, а также специальными амортизирующими креслами для защиты экипажа. Этот бронеавтомобиль сконструирован на шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и изначально предназначался для нужд полиции. Для украинских военных модель была модернизирована.

Обновленная версия Roshel Senator MRAP имеет усиленную броню, способную защищать от пуль и обломков, а также выдерживает взрывы, эквивалентные 6 кг тротила. Кроме того, бронеавтомобиль оснащен механизмом полного привода, мощным 6,7-литровым турбодизелем на 300 лошадиных сил, лебедкой и системой ночного освещения.

С начала полномасштабного вторжения Министерство обороны Украины уже кодифицировало и допустило к эксплуатации более 20 бронеавтомобилей класса MRAP.

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