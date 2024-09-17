В Украине могут создать Нацкомиссию по психическому здоровью, а работодателей обязать ввести службы охраны психического здоровья

Михаил Радуцкий с коллегами предлагает, чтобы деятельность Национальной комиссии по вопросам психического здоровья финансировалась как из государственного бюджета, так и за счет доноров.

Широкая группа народных депутатов, включая председателя профильного комитета Михаила Радуцкого, предлагают создать в Украине новый орган – Национальную комиссию по вопросам психического здоровья.

Это будет постоянно действующий коллегиальный орган, имеющий юридический статус учреждения, которое находится в сфере управления непосредственно Кабинета Министров. Соответствующий законопроект 12030 зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября.

Как отмечают народные избранники, ее основные полномочия состоят в координации и надзоре за выполнением государственной политики в сфере охраны психического здоровья.

Комиссия будет формироваться из представителей министерств и саморегулирующихся организаций и будет обеспечивать взаимодействие между различными органами исполнительной власти, профессиональными ассоциациями и общественными организациями. Учитывая объективную потребность в экономии бюджетных ресурсов предлагается, что члены и персонал Нацкомиссии не будут государственными служащими, а ее финансирование будет обеспечиваться в том числе за счет средств международной технической помощи.

«Деятельность Национальной комиссии может финансироваться из государственного бюджета Украины, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством, в том числе благотворительной помощи и международной технической помощи» - говорится в законопроекте. При этом финансово-экономическое обоснование не содержит расчетов, сколько средств из бюджета потребуется на создание нового бюджетного учреждения.

При этом в Кодексе законов о труде предлагается установить, что работодатель создает службу психического здоровья. Каждый работодатель должен разработать и утвердить политику или план защиты и укрепления психического здоровья на рабочем месте.

Соответственно, в законе об охране труда устанавливается, что работодатель с количеством наемных работников 50 и более лиц создает службу охраны психического здоровья. На предприятии с количеством работающих менее 50 человек функции службы здравоохранения могут выполнять в порядке совместительства лица, имеющие соответствующую подготовку. На предприятии с количеством работающих менее 20 человек для выполнения функций службы психического здоровья могут привлекаться посторонние специалисты на договорных началах, имеющих соответствующую подготовку. Функции и полномочия охраны психического здоровья, ее типовое положение о нем утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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