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Фиктивный брак не помог при пересечении границы – пара не смогла ответить на базовые вопросы

12:14, 17 сентября 2024
Пограничники остановили супругов на пути в Италию.
Фиктивный брак не помог при пересечении границы – пара не смогла ответить на базовые вопросы
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При попытке пересечь границу 19-летняя харьковчанка и 23-летний житель Ивано-Франковской области, которые якобы ехали в гости к теще в Италию, вызвали подозрения у пограничников. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Во время проверки оказалось, что супруги не смогли ответить на базовые вопросы. В частности, мужчина даже не знал имени тещи. Пограничники установили, что брак был заключен без намерения создания семьи.

В результате пара не смогла пересечь границу, а информацию о возможном уголовном правонарушении передали Нацполиции.

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