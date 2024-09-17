У Верховній Раді планують виправити ситуацію зі зниженням зарплати у керівних працівників Пенсійного фонду

Для того, щоб керівні працівники Пенсійного фонду не звільнялися, пропонують внести зміни до державного бюджету на 2024 рік.

Парламент розгляне законопроект 12031, яким пропонується дещо врегулювати ситуацію з відтоком кадрів з Пенсійного фонду через зниження зарплат. Відповідний проект 16 вересня зареєстрував народний депутат Микола Стефанчук.

Справа у тому, як вказує депутат у довідці, що через класифікації посад державної служби та встановлення посадових окладів з урахуванням сімей і грейдів посад, знизилась заробітна плата в основному у працівників, у яких немає стажу, та керівних працівників органів Пенсійного фонду. При цьому відсутня можливість встановлення стимулюючих виплат, що не забезпечує їм той рівень оплати праці, який був у 2023 році. З початку 2024 року з органів Пенсійного фонду звільнилося 1834 осіб.

Як вказує автор, після проведення з 1 січня 2024 року класифікації посад державної служби Пенсійний фонд України та його територіальні органи віднесено до найнижчого типу органів державної влади (ПФУ – до третього типу державного органу першої юрисдикції, а його територіальні органи – до другої юрисдикції).

«Реалізація Пенсійним фондом та його територіальними органами функцій, як страховика відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, потребує врегулювання питань оплати праці їхніх працівників.

З метою запобігання відтоку високопрофесійних кадрів від посад державної служби в державних органах, збереження їх мотивації до якісної та результативної праці постала необхідність у внесенні змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік» - зазначає Микола Стефанчук в пояснювальній записці.

Отже, законопроектом пропонується віднести Пенсійний фонд до другого типу державного органу першої юрисдикції, а його територіальні органи – до третього типу шляхом внесення відповідних змін до переліку державних органів, зазначених у Прикінцевих положеннях закону про Державний бюджет на 2024 рік.

У Довідці щодо рівня заробітної плати у працівників Пенсійного фонду зазначається, що проблема насамперед стосується працівників, які перейшли з Фонду соціального страхування після передачі Пенсійному фонду відповідних функцій (період роботи в фондах соціального страхування (до 20 років) не зараховується до стажу державної служби), а також посад категорії «Б» ключових структурних підрозділів, навантаження на які значно зросло з урахуванням змінених протягом 2022-2023 років функцій Пенсійного фонду.

Рівень заробітних плат працівників центрального апарату та територіальних органів Пенсійного фонду України, після переходу на нову систему оплати праці для керівного складу територіальних органів ПФУ зменшився до 25%.

Також виник дисбаланс в оплаті праці на регіональному рівні: працівників органів Пенсійного фонду у порівнянні з іншими органами, зокрема, Державною казначейською службою України та обласними державними адміністраціями.

Як вказує народний депутат, диспропорції в розмірах заробітних плат працівників одного рівня юрисдикції органів державної влади зумовлюють відтік кадрів, що в свою чергу впливає на спроможність забезпечувати виконання покладених на органи Пенсійного фонду повноважень.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінфін пропонує для розрахунку посадових окладів прокурорам планують підвищити прожитковий мінімум, а фінансування прокуратури збільшити на 3,56 млрд грн. Це випливає з проекту державного бюджету на 2025 рік, який зареєстрував уряд (законопроект №12000).

Також у законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій – поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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