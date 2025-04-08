Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

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Высший совет правосудия 8 апреля рассмотрел материалы об увольнении судей по общим основаниям. Об этом сообщает ВСП.

Так, Совет принял решение уволить четырёх судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Кудрявцеву Татьяну Александровну — с должности судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска;

Дмитрюк Оксану Викторовну — с должности судьи Шевченковского районного суда города Запорожья;

Заику Николая Николаевича — с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Верника Владимира Михайловича — с должности судьи Жмеринского городского районного суда Винницкой области.

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