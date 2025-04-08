Вища рада правосуддя звільнила у відставку чотирьох суддів

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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Вища рада правосуддя 8 квітня розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це інформує ВРП.

Так, Рада вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Кудрявцеву Тетяну Олександрівну – з посади судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Дмитрюк Оксану Вікторівну – з посади судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;

Заїку Миколу Миколайовича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Верніка Володимира Михайловича – з посади судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області.

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