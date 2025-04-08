В Одесі школи перевели на дистанційне навчання

У звʼязку зі зниженням температури повітря одеські школи перевели на дистанційне навчання.

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В Одесі школи до кінця тижня перевели на дистанційне навчання. Причина - зниження температури повітря. Про це повідомили у міській раді.

У всіх закладах працюватимуть чергові групи.

На Одещині 8 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вранці був заморозок. Температура повітря вдень — 4–9°C, в Одесі — 6–8°C.

Опалювальний сезон в регіоні завершився 1 квітня.

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