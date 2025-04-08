8 квітня в Україні відзначають День працівників ТЦК та СП

В Україні відзначають День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Джерело фото: АрміяInform

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8 квітня в Україні відзначають День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) – це органи військового управління, які відповідають за мобілізацію, ведення обліку військовозобов’язаних, набір на контрактну службу, соціальний супровід військових та їхніх родин.

Нині у ТЦК та СП функціонують відділення та сектори: мобілізаційне, яке опікується мобілізацією солдат і сержантів та техніки; офіцерів запасу і кадрів – займається кадровою роботою і відправленням офіцерів; комплектування – займається контрактниками і строковиками; обліку чисельності солдат, сержантів і бронювання.

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