Як ветеранам і військовим отримати сертифікат, за який можна придбати нове житло

Якщо ваше житло було знищене через бойові дії, ви можете отримати житловий сертифікат за програмою єВідновлення.

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В Україні діє програма «єВідновлення», яка надає можливість отримати житловий сертифікат, за який можна придбати нове житло. Пріоритетною групою є ветерани війни та військовослужбовці. У Міністерстві у справах ветеранів розповіли, як вони можуть отримати житловий сертифікат.

Компенсація надається ВПО в тому числі з числа ветеранів війни та військовослужбовців, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб та потрапили у складні життєві обставини.

Пріоритетне право мають:

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, визначені частиною першою статті 10, частиною першою статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24 лютого 2022 року № 65/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 3 березня 2022 року № 2105-IX, та яким не надано статус учасника бойових дій.

З лютого 2025 року діє фінансування програми для внутрішньо переміщених осіб на яку уряд спрямував 15 млрд грн. Скористатись нею можуть ветерани та військовослужбовці з числа ВПО, які потрапили у складні життєві обставини та у яких було знищене єдине житло.

Для цього необхідно мати актуальну довідку ВПО. Це можна зробити через» Дію» або ЦНАП. Довідку ВПО можна отримати навіть якщо переміщення відбулось в межах однієї громади.

Якщо особа вже має житловий сертифікат, після отримання довідки її заява на бронювання коштів буде переведена із загальної черги в чергу для ВПО (пріоритетне право при цьому зберігається).

Як ветеранам і військовим отримати сертифікат «єВідновлення»

Повідомити про пошкоджене житло в застосунку або через портал «Дія», ЦНАП чи нотаріуса.

Подати заявку на отримання компенсації у вигляді житлового сертифікату. Це можна зробити в застосунку або через портал «Дія», ЦНАП чи нотаріуса.На цьому етапі важливо, щоб право власності на житло було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Якщо право власності не зареєстроване, потрібно звенутись до державного реєстратора та зареєструвати його.

Під час подання заяви на «єВідновлення» потрібно вказати, що у вас є пільгова категорія.

Після подання заяви, вона потрапляє до комісії місцевої влади, яка має обов’язково підтвердити факт руйнування житла та визначити суму сертифікату, про що будуть внесені відповідні відомості в Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Під час контакту з комісією вам потрібно буде надати підтверджуючі документи щодо пільги.

Після підтвердження факту руйнування, комісія ухвалює рішення про нарахування компенсації. Паралельно з цим, якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, ви можете отримати довідку внутрішньо переміщеної особи.

Після того як ви отримали довідку ВПО та житловий сертифікат в «Дії», ви можете забронювати кошти по житлову сертифікату щоб придбати нове житло.

Якщо знищене житло перебувало у спільній власності, кожен з співвласників отримає окремий житловий сертифікат, який можна використати спільно або окремо.

Якщо ви хочете спільно реалізувати житлові сертифікати, вам потрібно подати заяви на бронювання коштів в один час. Тому потрібно переконатись, що обидва власники сертифікатів підпадають під програму для ВПО (актуальна довідка та відсутність іншого житла у власності).

Після підтвердження бронювання у вас буде 30 днів для реалізації угоди купівлі-продажу нового житла.

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