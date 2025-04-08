Якщо ви більше 3 разів на рік продаєте речі через інтернет — податкова може вами зацікавитись, — нардеп Василевська-Смаглюк

Систематичними продавцями вважаються ті, хто отримує прибуток у результаті продажу товарів чи послуг у понад трьох епізодах на рік.

Фото: golos.com.ua

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Якщо ви більше 3 разів на рік продаєте речі через інтернет — податкова може вами зацікавитись, бо ви систематичний продавець. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телеканалу «Перший».

Систематичними продавцями вважаються ті, хто отримує прибуток у результаті продажу товарів чи послуг у понад трьох епізодах на рік.

Втім, податкова служба не зосереджується на таких дрібних випадках.

За словами Василевської-Смаглюк, перевірка таких епізодів потребує значних людських ресурсів з боку податкової, тому не є предметом її глобального інтересу.

«Їхній глобальний інтерес зосереджується лише на тих продавцях, які торгують через інтернет-майданчики та займаються електронною торгівлею у великих обсягах — це понад сотню транзакцій на місяць», — зазначила депутатка.

Раніше у Державній податковій службі спростували чутки про те, що нібито податкова почала штрафувати продавців з OLX, Prom, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі.

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