Практика судів
  1. В Україні

Якщо ви більше 3 разів на рік продаєте речі через інтернет — податкова може вами зацікавитись, — нардеп Василевська-Смаглюк

10:41, 8 квітня 2025
Систематичними продавцями вважаються ті, хто отримує прибуток у результаті продажу товарів чи послуг у понад трьох епізодах на рік.
Якщо ви більше 3 разів на рік продаєте речі через інтернет — податкова може вами зацікавитись, — нардеп Василевська-Смаглюк
Фото: golos.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо ви більше 3 разів на рік продаєте речі через інтернет — податкова може вами зацікавитись, бо ви систематичний продавець. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телеканалу «Перший».

Систематичними продавцями вважаються ті, хто отримує прибуток у результаті продажу товарів чи послуг у понад трьох епізодах на рік.

Втім, податкова служба не зосереджується на таких дрібних випадках.

За словами Василевської-Смаглюк, перевірка таких епізодів потребує значних людських ресурсів з боку податкової, тому не є предметом її глобального інтересу.

«Їхній глобальний інтерес зосереджується лише на тих продавцях, які торгують через інтернет-майданчики та займаються електронною торгівлею у великих обсягах — це понад сотню транзакцій на місяць», — зазначила депутатка.

Раніше у Державній податковій службі спростували чутки про те, що нібито податкова почала штрафувати продавців з OLX, Prom, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейській комісії потрібно переглянути непрозоре фінансування неурядових організацій – звіт Європейської рахункової палати

Європейська рахункова палата вказала, що у деяких випадках гранти отримували організації, керівні органи яких складалися з представників уряду, не перевірялося, чи переслідували НУО комерційні інтереси своїх членів, а також, що Єврокомісія не змогла чітко повідомити, чи проводили деякі неурядові організації «пропагандистську діяльність», яка фінансувалася за рахунок грантів ЄС.

Підприємство, у якого примусово вилучають майно на військові потреби, не є суб`єктом, який вправі оцінювати дії держави в умовах воєнного стану, зокрема їх доцільність — Верховний Суд

У ТОВ на військові потреби примусово вилучили самоскид, який був у заставі та мав статус речового доказу у кримінальному провадженні – Верховний Суд вказав, що ТОВ не є тим суб’єктом, який може оцінювати дії держави в умовах воєнного стану, зокрема їх необхідність, доцільність, ефективність.

Кабмін оприлюднив постанову про мільйон за контракт для чоловіків 18-25 років, які хочуть служити у Нацгвардії чи Прикордонній службі

Якщо до змін було передбачено, що такий контракт укладається лише за штатними посадами стрілець, гранатометник, розвідник тощо, то тепер контракт може укладатися за штатними посадами відповідно до переліку, затвердженого Генштабом, а також ГУ Нацгвардії або Адміністрацією Держприкордонслужби.

Екс-начальник ГТУЮ просив увільнити його від обов’язків на час проходження військової служби, але Мін’юст його звільнив — що вирішив Верховний Суд

Мін’юст стверджував, що позивач лише обліковується в списках військової частини, але не перебуває у військовій частині і не виконує військові обов`язки.

«На тобі мій автомат, можеш мене не чекати», — військовослужбовець втік з підрозділу, тому що не витримав умов служби з раніше засудженими

Неодноразово засуджений військовослужбовець батальйону «Шквал» не зміг порозумітися з такими ж як він, але тепер вже на військовій службі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова