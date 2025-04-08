Юлія Свириденко виступила за спрощення правил для підприємців, щоб економіка швидше зростала

У Мінекономіки за участі Юлії Свириденко обговорили плани відновлення України з Великою Британією

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві представники Міністерства економіки України та делегація Великою Британії обговорили подальші плани довгострокової співпраці щодо:

зусиль з реконструкції та відновлення України,

зростання економіки, розробки Промислової та Інвестиційної стратегій,

розширення програм підтримки від Великої Британії в різних галузях,

підготовку до Конференції з відновлення України 2025 (URC 2025) в Римі.

Як вказують у Мінекономіки, партнери наголосили, що допомога з відбудови України, лишається для британського уряду пріоритетною, і це найбільша міжнародна програма, яку нині реалізує Сполучене Королівство.

«Підтримка Великої Британії дуже важлива, її ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни. Зараз ми активно співпрацюємо у напрямку довгострокового планування для відновлення України, долучаємо наших партнерів до розробки економічних реформ і проєктів з реконструкції. Сполучене Королівство підтримує Україну у різних галузях — це і допомога МСП, і ініціативи з розширення можливостей жінок на ринку праці, і співробітництво в галузі цифрової торгівлі, що сприяє зміцненню економічних зв'язків між нашими країнами. І звісно ж, ми дуже б хотіли, аби Велика Британія стала лідером з інвестицій в економіку України», — зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Сторони підняли питання можливості залучення інвестицій, зокрема через приватизацію та державно-приватне партнерство. Юлія Свириденко підкреслила, що для того, щоб економіка швидше зростала, потрібно ще більше спростити правила для підприємців і створити нові стимули для бізнесу та інвесторів.

Також Велика Британія консультує Україну щодо розширення програм страхування воєнних ризиків та повернення міжнародних глобальних перестраховиків на наш ринок.

Британська сторона зазначила, що пріоритетними галузями у довгостроковій економічній співпраці є промисловість, енергетика і будівництво. Важливою для пришвидшення інвестицій лишається підготовка якісних інвестиційних проєктів як в публічному, так і приватному секторах.

Партнери також заявили про важливість продовження підтримки проєктів, пов'язаних з людським капіталом. Пріоритетними є розширення прав і можливостей жінок на ринку праці, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни та інших вразливих верств населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.