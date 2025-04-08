Сильна магнітна буря накрила Землю — коли очікувати спад активності

8 квітня Землю накрила магнітна буря з K-індексом 5.

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У вівторок, 8 квітня, Землю накрила магнітна буря з K-індексом 5, повідомляє Meteoagent.

9 квітня активність підвищиться до Кр-6. Можливе значне погіршення самопочуття у багатьох людей

10 квітня - можливе посилення до Кр-5. Можливі головні болі, втома та сонливість

Спокійна геомагнітна ситуація почнеться з 11 квітня.

У дні геомагнітних коливань метеочутливим, людям похилого віку та тим, хто має хронічні хвороби, слід бути обережними через можливе погіршення самопочуття.

Як зменшити вплив магнітних бур:

Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу.

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.

Передивитися щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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