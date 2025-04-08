Сильна магнітна буря накрила Землю — коли очікувати спад активності

У вівторок, 8 квітня, Землю накрила магнітна буря з K-індексом 5, повідомляє Meteoagent.
9 квітня активність підвищиться до Кр-6. Можливе значне погіршення самопочуття у багатьох людей
10 квітня - можливе посилення до Кр-5. Можливі головні болі, втома та сонливість
Спокійна геомагнітна ситуація почнеться з 11 квітня.
У дні геомагнітних коливань метеочутливим, людям похилого віку та тим, хто має хронічні хвороби, слід бути обережними через можливе погіршення самопочуття.
Як зменшити вплив магнітних бур:
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