Сильная магнитная буря накрыла Землю — когда ожидать спад активности

8 апреля Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 5.

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Во вторник, 8 апреля, Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 5, сообщает Meteoagent.

- 9 апреля – активность повысится до Кр-6. Возможно значительное ухудшение самочувствия у многих людей

- 10 апреля – возможно усиление к Кр-5. Возможны головные боли, усталость и сонливость

Спокойная геомагнитная ситуация начнется с 11 апреля.

В дни геомагнитных колебаний метеочувствительным, пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни, следует быть осторожными из-за возможного ухудшения самочувствия.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

Нормализовать сон. Спать не менее 8 часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.

Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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