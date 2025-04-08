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Сильная магнитная буря накрыла Землю — когда ожидать спад активности

14:20, 8 апреля 2025
8 апреля Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 5.
Сильная магнитная буря накрыла Землю — когда ожидать спад активности
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Во вторник, 8 апреля, Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 5, сообщает Meteoagent.

- 9 апреля  активность повысится до Кр-6. Возможно значительное ухудшение самочувствия у многих людей

- 10 апреля – возможно усиление к Кр-5. Возможны головные боли, усталость и сонливость

Спокойная геомагнитная ситуация начнется с 11 апреля.

В дни геомагнитных колебаний метеочувствительным, пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни, следует быть осторожными из-за возможного ухудшения самочувствия.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • Нормализовать сон. Спать не менее 8 часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.
  • Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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магнитные бури

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