Сильная магнитная буря накрыла Землю — когда ожидать спад активности

Во вторник, 8 апреля, Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 5, сообщает Meteoagent.
- 9 апреля – активность повысится до Кр-6. Возможно значительное ухудшение самочувствия у многих людей
- 10 апреля – возможно усиление к Кр-5. Возможны головные боли, усталость и сонливость
Спокойная геомагнитная ситуация начнется с 11 апреля.
В дни геомагнитных колебаний метеочувствительным, пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни, следует быть осторожными из-за возможного ухудшения самочувствия.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
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