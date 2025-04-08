Налоговая ответила, действительно ли штрафуют за продажу личных вещей на OLX и в соцсетях

В медиа появилась информация, якобы налоговая начала штрафовать продавцов из OLX, Prom, соцсетей и других платформ.

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Государственная налоговая служба опровергла слухи о том, что якобы налоговая начала штрафовать продавцов с OLX, Prom, социальных сетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают личные вещи онлайн.

В ГНС пояснили, что продажа личных вещей не является основанием для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.

При этом они указали, что только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности.

«Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью таких электронных торговых платформ, как OLX, Prom и любых соцсетей», — добавили в налоговой.

Как отмечают в ведомстве, усиление контроля за интернет-продажами осуществляется с целью предотвращения злоупотреблений и уклонения от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.

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