Налоговая ответила, действительно ли штрафуют за продажу личных вещей на OLX и в соцсетях

Государственная налоговая служба опровергла слухи о том, что якобы налоговая начала штрафовать продавцов с OLX, Prom, социальных сетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают личные вещи онлайн.
В ГНС пояснили, что продажа личных вещей не является основанием для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.
При этом они указали, что только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности.
«Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью таких электронных торговых платформ, как OLX, Prom и любых соцсетей», — добавили в налоговой.
Как отмечают в ведомстве, усиление контроля за интернет-продажами осуществляется с целью предотвращения злоупотреблений и уклонения от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.
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