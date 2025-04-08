Илон Маск лично обратился к Дональду Трампу с просьбой отменить новую волну резких пошлин

Маск обратился к Трампу с призывом отменить новые пошлины.

Источник фото: Haiyun Jiang / The New York Times

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Американский предприниматель, глава американского Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск лично обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отменить новую волну резких пошлин, об этом пишет The Washington Post.

Как указано, Маск также обратился к социальным сетям, чтобы выразить свою оппозицию, а также пытался напрямую повлиять на президента. Отмечается, что двое человек, осведомленных об этом вопросе, подтвердили информацию, говоря анонимно из-за деликатности частных обсуждений.

В интервью вице-премьеру Италии Маттео Сальвини на выходных Маск также сказал, что он хотел бы видеть «зону свободной торговли» между Европой и Соединенными Штатами: «В конце концов, я надеюсь, что будет достигнута договоренность, что и Европа, и Соединенные Штаты должны в идеале перейти, на мой взгляд, к ситуации с нулевыми тарифами».

Маск также сказал, что он хотел бы больше свободы для людей, чтобы они могли перемещаться между странами Европы и Соединенными Штатами и работать в любой из них, «если хотят».

«Это, конечно, был мой совет президенту», — сказал он.

Как отметил Bloomberg 8 апреля, состояние Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября.

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