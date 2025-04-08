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Ілон Маск особисто звернувся до Дональда Трампа з проханням скасувати нову хвилю різких мит

09:43, 8 квітня 2025
Маск звернувся до Трампа із закликом скасувати нові мита.
Ілон Маск особисто звернувся до Дональда Трампа з проханням скасувати нову хвилю різких мит
Джерело фото: Haiyun Jiang / The New York Times
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Американський підприємець, керівник американського Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск  особисто звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням скасувати нову хвилю різких мит, про це пише The Washington Post.

Як вказується, Маск також звернувся до соціальних мереж, щоб висловити свою опозицію, а також намагався безпосередньо вплинути на президента. Зазначається, що двоє людей, обізнаних із цією справою, підтвердили інформацію, говорячи анонімно через делікатність приватних дискусій.

В інтерв’ю віце-прем’єр-міністру Італії Маттео Сальвіні на вихідних Маск також сказав, що він хотів би бачити «зону вільної торгівлі» між Європою та Сполученими Штатами: «Зрештою, я сподіваюся, що буде досягнуто згоди, що і Європа, і Сполучені Штати повинні в ідеалі перейти, на мій погляд, до ситуації з нульовими тарифами».

Маск також сказав, що він хотів би більше свободи для людей, щоб пересуватися між країнами Європи та Сполучених Штатів і працювати в будь-якій з них, «якщо хочуть».

«Це, звичайно, була моя порада президенту», — сказав він.

Як зазначив Bloomberg 8 квітня, статки Ілона Маска впали нижче 300 мільярдів доларів вперше з листопада.

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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