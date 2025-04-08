В США хочуть затвердити найбільший за всю історію країни оборонний бюджет обсягом $1 трильйон

Оборонний бюджет США може стати найбільшим за всю історію країни.

Джерело фото: AP/Alex Brandon

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердить бюджет, який буде «найбільшим, який ми коли-небудь робили для військових». Про це пише Bloomberg.

«Ми дуже усвідомлюємо витрати, але армія — це те, що ми повинні будувати, і ми повинні бути сильними, тому що зараз у вас є багато поганих сил», — сказав Трамп у Білому домі в понеділок під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Інформацію про майбутнє фінансування підтвердив і міністр оборони США Піт Хегсет на платформі X.

Як пише Bloomberg, адміністрація Трампа ще не оприлюднила бюджетний запит на 2026 фінансовий рік, оскільки уряд працює в рамках тимчасового фінансування цього року. План бюджету очікується не раніше цієї весни.

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