В США хотят утвердить крупнейший в истории страны оборонный бюджет в размере $1 триллион

Оборонный бюджет США может стать самым большим за всю историю страны.

Источник фото: AP/Alex Brandon

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация утвердит бюджет, который будет «самым большим, который мы когда-либо делали для военных». Об этом пишет Bloomberg.

«Мы очень осознаем расходы, но армия — это то, что мы должны строить, и мы должны быть сильными, потому что сейчас у вас есть много плохих сил», — сказал Трамп в Белом доме в понедельник во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Информацию о будущем финансировании подтвердил и министр обороны США Пит Хегсет на платформе X.

Как пишет Bloomberg, администрация Трампа еще не опубликовала бюджетный запрос на 2026 финансовый год, так как правительство работает в рамках временного финансирования этого года. План бюджета ожидается не ранее этой весны.

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