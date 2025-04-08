США и Иран проведут переговоры на «высоком уровне» в Омане для обсуждения ядерной программы

В Омане 12 апреля США и Иран проведут переговоры «на высоком уровне» при участии Стива Уиткоффа и Аббаса Арагчи.

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США и Иран проведут переговоры «на высоком уровне» в Омане 12 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на X.

«Это и возможность, и испытание. Мяч на поле Америки», — сказал министр иностранных дел Ирана.

Его комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что в субботу состоится «очень большая встреча» для обсуждения ядерной программы Тегерана.

Хотя Арагчи описывает переговоры как «непрямые», источник, знакомый с планами, подтвердил CNN, что ожидается встреча официальных лиц США с официальными лицами Ирана для непосредственного обсуждения ядерной сделки 12 апреля на встрече, организованной Оманом.

Кто примет участие и на каком уровне, источник не уточнил, но по информации CNN, дело Ирана ведет Стив Уиткофф, представитель Трампа по Ближнему Востоку.

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