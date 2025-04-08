США та Іран проведуть переговори на «високому рівні» в Омані для обговорення ядерної програми

В Омані 12 квітня США та Іран проведуть переговори «на високому рівні» за участі Стіва Віткоффа та Аббаса Арагчі.

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США та Іран проведуть переговори «на високому рівні» в Омані 12 квітня. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на X.

«Це як можливість, так і випробування. М'яч на полі Америки», - сказав міністр закордонних справ Ірану.

Його коментарі прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що в суботу відбудеться «дуже велика зустріч» для обговорення ядерної програми Тегерана.

Хоча Арагчі описує переговори як «непрямі», особа, знайома з планами, підтвердила CNN, що офіційні особи США, як очікується, зустрінуться з офіційними особами Ірану для безпосереднього обговорення ядерної угоди в 12 квітня на зустрічі, організованій Оманом.

Хто братиме участь і на якому рівні, джерело сказати не уточнили, але за інформацією CNN, що справу Ірану веде Стів Віткофф, представник Трампа з Близького Сходу.

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