Белый дом объяснил, почему России нет в списке пошлин США

Дональд Трамп объяснил, почему Россию не внесли в перечень новых пошлин США.

Источник фото: Annabelle Gordon/Reuters

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «не ведут дела с Россией», поэтому его новый тарифный план не включает никаких сборов с России.

«Мы не говорим о тарифах для России, потому что мы не ведем дела с Россией из-за войны», — заявил он во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также Дональд Трамп выразил возмущение продолжающимися ударами России по Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

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