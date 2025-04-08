Білий дім пояснив, чому Росії немає у списку мит США

Дональд Трамп пояснив, чому Росію не внесли до переліку нових мит США.

Джерело фото: Annabelle Gordon/Reuters

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «не ведуть справи з Росією», тому його новий тарифний план не включає жодних зборів з Росії.

«Ми не говоримо про тарифи для Росії, бо ми не ведемо справ з Росією через війну», — заявив він під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Також Дональд Трамп висловив обурення від триваючих ударів Росії по Україні.

Як писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

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