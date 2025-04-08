Податкова відповіла, чи справді штрафують за продаж особистих речей на OLX і в соцмережах

У медіа з'явилася інформація, нібито податкова почала штрафувати продавців з OLX, Prom, соцмереж та інших платформ.

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У Державній податковій службі спростували чутки про те, що нібито податкова почала штрафувати продавців з OLX, Prom, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі.

У ДПС пояснили, що продаж особистих речей не є підставою для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства.

Водночас там вказали, що лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності.

«Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж», - додали у податковій.

Як вказують у відомстві, посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.

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