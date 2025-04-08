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Юлия Свириденко выступила за упрощение правил для предпринимателей, чтобы экономика быстрее росла

11:36, 8 апреля 2025
В Минэкономики при участии Юлии Свириденко обсудили планы восстановления Украины с Великобританией.
Юлия Свириденко выступила за упрощение правил для предпринимателей, чтобы экономика быстрее росла
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В Киеве представители Министерства экономики Украины и делегация Великобритании обсудили дальнейшие планы долгосрочного сотрудничества по следующим вопросам:

  • усилия по реконструкции и восстановлению Украины,
  • рост экономики, разработка Промышленной и Инвестиционной стратегий,
  • расширение программ поддержки от Великобритании в различных отраслях,
  • подготовка к Конференции по восстановлению Украины 2025 (URC 2025) в Риме.

Как отмечают в Министерстве экономики, партнеры подчеркнули, что помощь в восстановлении Украины остается для британского правительства приоритетной, и это крупнейшая международная программа, которую сейчас реализует Великобритания.

«Поддержка Великобритании очень важна, мы ощущаем ее с первых дней полномасштабной войны. Сейчас мы активно сотрудничаем в направлении долгосрочного планирования для восстановления Украины, привлекаем наших партнеров к разработке экономических реформ и проектов по реконструкции. Великобритания поддерживает Украину в различных отраслях — это и помощь МСП, и инициативы по расширению возможностей женщин на рынке труда, и сотрудничество в сфере цифровой торговли, что способствует укреплению экономических связей между нашими странами. И, конечно, мы очень хотели бы, чтобы Великобритания стала лидером по инвестициям в экономику Украины», — отметила Первая вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Стороны подняли вопрос возможности привлечения инвестиций, в том числе через приватизацию и государственно-частное партнерство. Юлия Свириденко подчеркнула, что для того, чтобы экономика быстрее росла, нужно еще больше упростить правила для предпринимателей и создать новые стимулы для бизнеса и инвесторов.

Также Великобритания консультирует Украину по расширению программ страхования военных рисков и возвращению международных глобальных перестраховщиков на наш рынок.

Британская сторона отметила, что приоритетными отраслями в долгосрочном экономическом сотрудничестве являются промышленность, энергетика и строительство. Важным для ускорения инвестиций остается подготовка качественных инвестиционных проектов как в публичном, так и в частном секторах.

Партнеры также заявили о важности продолжения поддержки проектов, связанных с человеческим капиталом. Приоритетными являются расширение прав и возможностей женщин на рынке труда, а также переподготовка и повышение квалификации ветеранов, внутренне перемещенных лиц, пострадавших от войны и других уязвимых слоев населения.

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бизнес Украина Минэкономики Великобритания

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