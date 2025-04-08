Если вы больше 3 раз в год продаете вещи через интернет — налоговая может вами заинтересоваться, — нардеп Василевская-Смаглюк

Систематическими продавцами считаются те, кто получает прибыль в результате продажи товаров или услуг более чем в трех эпизодах в год.

Фото: golos.com.ua

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Если вы больше 3 раз в год продаёте вещи через интернет — налоговая может заинтересоваться вами, поскольку вы являетесь систематическим продавцом. Об этом заявила народный депутат от партии «Слуга народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала «Первый».

Систематическими продавцами считаются те, кто получает прибыль в результате продажи товаров или услуг более чем в трёх эпизодах в год.

Однако налоговая служба не сосредотачивается на таких мелких случаях.

По словам Василевской-Смаглюк, проверка подобных эпизодов требует значительных человеческих ресурсов со стороны налоговой, поэтому не является предметом её глобального интереса.

«Их глобальный интерес сосредоточен только на тех продавцах, которые торгуют через интернет-площадки и занимаются электронной торговлей в больших объёмах — это более сотни транзакций в месяц», — отметила депутат.

Ранее в Государственной налоговой службе опровергли слухи о том, что якобы налоговая начала штрафовать продавцов по OLX, Prom, соцсетям и другим платформам и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи.

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