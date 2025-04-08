Как ветеранам и военным получить сертификат, за который можно приобрести новое жилье

В Украине действует программа «єВідновлення», которая предоставляет возможность получить жилищный сертификат, за который можно приобрести новое жилье. Приоритетной группой являются ветераны войны и военнослужащие. В Министерстве по делам ветеранов рассказали, как они могут получить жилищный сертификат.
Компенсация предоставляется ВПЛ, в том числе из числа ветеранов войны и военнослужащих, которые состоят на учете как внутренне перемещенные лица и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Приоритетное право имеют:
С февраля 2025 года действует финансирование программы для внутренне перемещенных лиц, на которую правительство направило 15 млрд грн. Воспользоваться ею могут ветераны и военнослужащие из числа ВПЛ, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и чье единственное жилье было уничтожено.
Для этого необходимо иметь актуальную справку ВПЛ. Это можно сделать через «Дію» или ЦНАП. Справку ВПЛ можно получить даже в случае перемещения в пределах одной громады.
Если лицо уже имеет жилищный сертификат, после получения справки его заявление на бронирование средств будет переведено из общей очереди в очередь для ВПЛ (при этом приоритетное право сохраняется).
Как ветеранам и военным получить сертификат «єВідновлення»
Если уничтоженное жилье находилось в совместной собственности, каждый из совладельцев получит отдельный жилищный сертификат, который можно использовать совместно или отдельно.
Если вы хотите совместно реализовать жилищные сертификаты, вам нужно подать заявления на бронирование средств одновременно. Поэтому нужно убедиться, что оба владельца сертификатов подпадают под программу для ВПЛ (актуальная справка и отсутствие другого жилья в собственности).
После подтверждения бронирования у вас будет 30 дней для заключения сделки купли-продажи нового жилья.
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