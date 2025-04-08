Как ветеранам и военным получить сертификат, за который можно приобрести новое жилье

Если ваше жилье было уничтожено из-за боевых действий, вы можете получить жилищный сертификат по программе єВідновлення.

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В Украине действует программа «єВідновлення», которая предоставляет возможность получить жилищный сертификат, за который можно приобрести новое жилье. Приоритетной группой являются ветераны войны и военнослужащие. В Министерстве по делам ветеранов рассказали, как они могут получить жилищный сертификат.

Компенсация предоставляется ВПЛ, в том числе из числа ветеранов войны и военнослужащих, которые состоят на учете как внутренне перемещенные лица и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Приоритетное право имеют:

участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, лица, определенные частью первой статьи 10, частью первой статьи 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

лица, призванные на военную службу по мобилизации на особый период, в соответствии с Указом Президента Украины «О всеобщей мобилизации» от 24 февраля 2022 года № 65/2022, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины "О всеобщей мобилизации"» от 3 марта 2022 года № 2105-IX, которым не предоставлен статус участника боевых действий.

С февраля 2025 года действует финансирование программы для внутренне перемещенных лиц, на которую правительство направило 15 млрд грн. Воспользоваться ею могут ветераны и военнослужащие из числа ВПЛ, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и чье единственное жилье было уничтожено.

Для этого необходимо иметь актуальную справку ВПЛ. Это можно сделать через «Дію» или ЦНАП. Справку ВПЛ можно получить даже в случае перемещения в пределах одной громады.

Если лицо уже имеет жилищный сертификат, после получения справки его заявление на бронирование средств будет переведено из общей очереди в очередь для ВПЛ (при этом приоритетное право сохраняется).

Как ветеранам и военным получить сертификат «єВідновлення»

Сообщить о поврежденном жилье в приложении или через портал «Дія», ЦНАП или нотариуса.

Подать заявку на получение компенсации в виде жилищного сертификата. Это можно сделать в приложении или через портал «Дія», ЦНАП или нотариуса. На этом этапе важно, чтобы право собственности на жилье было зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав. Если право собственности не зарегистрировано, нужно обратиться к государственному регистратору и зарегистрировать его.

При подаче заявки на «єВідновлення» нужно указать, что у вас есть льготная категория.

После подачи заявка попадает в комиссию местной власти, которая обязательно должна подтвердить факт разрушения жилья и определить сумму сертификата, о чем будут внесены соответствующие сведения в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Во время контакта с комиссией вам нужно будет предоставить подтверждающие документы о наличии льготы.

После подтверждения факта разрушения комиссия принимает решение о начислении компенсации. Параллельно с этим, если вы являетесь внутренне перемещенным лицом, вы можете получить справку ВПЛ.

После того как вы получили справку ВПЛ и жилищный сертификат в «Дії», вы можете забронировать средства по жилищному сертификату, чтобы приобрести новое жилье.

Если уничтоженное жилье находилось в совместной собственности, каждый из совладельцев получит отдельный жилищный сертификат, который можно использовать совместно или отдельно.

Если вы хотите совместно реализовать жилищные сертификаты, вам нужно подать заявления на бронирование средств одновременно. Поэтому нужно убедиться, что оба владельца сертификатов подпадают под программу для ВПЛ (актуальная справка и отсутствие другого жилья в собственности).

После подтверждения бронирования у вас будет 30 дней для заключения сделки купли-продажи нового жилья.

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