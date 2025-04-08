8 апреля в Украине отмечают День работников ТЦК и СП

В Украине отмечают День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Источник фото: АрміяInform

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8 апреля в Украине отмечают День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — это органы военного управления, которые отвечают за мобилизацию, ведение учета военнообязанных, набор на контрактную службу, социальное сопровождение военнослужащих и их семей.

В настоящее время в ТЦК и СП функционируют отделения и сектора: мобилизационное, которое занимается мобилизацией солдат и сержантов, а также техники; офицеров запаса и кадров — занимается кадровой работой и отправкой офицеров; комплектования — занимается контрактниками и срочниками; учета численности солдат, сержантов и бронирования.

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