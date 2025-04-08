Практика судов
  1. В Украине

8 апреля в Украине отмечают День работников ТЦК и СП

10:54, 8 апреля 2025
В Украине отмечают День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
8 апреля в Украине отмечают День работников ТЦК и СП
Источник фото: АрміяInform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

8 апреля в Украине отмечают День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — это органы военного управления, которые отвечают за мобилизацию, ведение учета военнообязанных, набор на контрактную службу, социальное сопровождение военнослужащих и их семей.

В настоящее время в ТЦК и СП функционируют отделения и сектора: мобилизационное, которое занимается мобилизацией солдат и сержантов, а также техники; офицеров запаса и кадров — занимается кадровой работой и отправкой офицеров; комплектования — занимается контрактниками и срочниками; учета численности солдат, сержантов и бронирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ТЦК какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Европейской комиссии необходимо пересмотреть непрозрачное финансирование неправительственных организаций — отчет Европейской счетной палаты

Европейская счетная палата указала, что в некоторых случаях гранты получали организации, руководящие органы которых состояли из представителей правительства, не проверялось, преследовали ли НПО коммерческие интересы своих членов, а также то, что Еврокомиссия не смогла четко сообщить, проводили ли некоторые неправительственные организации «пропагандистскую деятельность», финансируемую за счет грантов ЕС.

Предприятие, у которого принудительно изымают имущество на военные нужды, не является субъектом, имеющим право оценивать действия государства в условиях военного положения, в частности их целесообразность — Верховный Суд

У ООО на военные нужды принудительно изъяли самосвал, который находился в залоге и имел статус вещественного доказательства в уголовном производстве – Верховный Суд указал, что ООО не является тем субъектом, который может оценивать действия государства в условиях военного положения, в частности их необходимость, целесообразность, эффективность.

Кабмин опубликовал постановление о миллионе за контракт для мужчин 18–25 лет, которые хотят служить в Нацгвардии или Пограничной службе

Если до изменений предусматривалось, что такой контракт заключается только на штатные должности стрелок, гранатометчик, разведчик и прочие, то теперь контракт может заключаться на штатные должности в соответствии с перечнем, утвержденным Генштабом, а также Главным управлением Нацгвардии или Администрацией Госпогранслужбы.

Экс-начальник ГТУЮ просил освободить его от обязанностей на время прохождения военной службы, но Минюст его уволил — что решил Верховный Суд

Минюст утверждал, что истец только числится в списках воинской части, но не находится в воинской части и не выполняет воинские обязанности.

«Вот тебе мой автомат, можешь меня не ждать», — военнослужащий сбежал из подразделения, потому что не выдержал условий службы с ранее осужденными

Неоднократно судимый военнослужащий батальона «Шквал» не смог поладить с такими же, как он, но теперь уже на военной службе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова