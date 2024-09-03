В Кировоградской области отец троих детей получил повестку и с 2022 года уклонялся от мобилизации: как его наказал суд

В декабре 2022 года мужчину признали пригодным к службе, он получил повестку, однако к 2024 году скрывался от мобилизации.

В Кировоградской области мужчина получил повестку и с декабря 2022 года скрывался от мобилизации. Приговор по делу №399/142/24 вынес Онуфриевский районный суд Кировоградской области.

Как отмечается в материалах, в декабре 2022 года мужчину признали пригодным к службе. Он получил повестку, однако до 2024 года скрывался от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. По его словам, он «13 декабря 2022 года подал представителям ТЦК письменное заявление об отказе быть призванным в ВСУ в связи с тем, что его гражданская жена была беременна и на их содержании находились еще двое малолетних детей. Со дня написания заявления многое переосмыслил и, если бы сейчас ему снова вручить повестку пошел бы служить в ВСУ».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к испытательному сроку.

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