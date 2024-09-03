Как выбрать автошколу для обучения – советы сервисного центра МВД

Какую автошколу лучше выбрать для практического обучения.

Если к теоретическому экзамену в сервисном центре МВД можно подготовиться самостоятельно, то практикой нужно овладевать только в аккредитованной автошколе. И здесь возникает вопрос, как выбрать учебное заведение, которое готовит квалифицированных водителей.

В Главном сервисном центре МВД дали советы, какую автошколу лучше выбрать для практического обучения.

По месту расположения

Подобрать автошколу можно по местоположению. Например, поближе к дому или к работе. Найти аккредитованное учебное заведение для подготовки водителей можно на сайте Главного сервисного центра МВД. Там представлены названия автошкол, контакты, адреса и категории транспортных средств, на которых осуществляется обучение. Также можно воспользоваться интерактивной картой автошкол.

По имеющимся транспортным средствам

Выбрать автошколу можно и за транспортными средствами, на которых осуществляется обучение. Легковой автомобиль или грузовой, мотоцикл или мопед, марки и год выпуска – вся информация по ссылке. Так что можно проанализировать, на каких автомобилях учатся будущие водители и выбрать идеальный вариант для себя.

По специалистам

От профессионализма инструктора зависит, как ученик будет приобретать новые знания и как реагировать на ту или иную ситуацию на дороге. По ссылке можно проверить, имеет ли инструктор аккредитацию и какую деятельность может осуществлять – практическое, теоретическое обучение или лекции по медицине.

По отзывам

Не стесняйтесь расспросить своих знакомых, которые учились в автошколах, об их опыте. Также можно поинтересоваться мнением пользователей социальных сетей.

Автошколы для лиц с инвалидностью

Сейчас в Украине функционируют 7 автошкол для лиц с инвалидностью, где будущие водители могут пройти обучение и получить удостоверение водителя категории B: в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Кропивницком, Каменце-Подольском и Кривом Роге. Также запущено обучение на категорию С1 в Днепре. В этих школах есть инклюзивные классы и специально оборудованные автомобили под нужды ученика.

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